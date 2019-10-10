Son Dakika Haberleri: Çayırova meclisi yeni yıl bütçesini onayladı
Son Dakika Güncel Çayırova meclisi yeni yıl bütçesini onayladı

Çayırova meclisi yeni yıl bütçesini onayladı

33 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Çayırova Belediyesi 2020 yılı mali bütçesi 175 milyon TL olarak kabul edildi.

Çayırova meclisi yeni yıl bütçesini onayladı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Çayırova Belediyesi 2020 yılı mali bütçesi 175 milyon TL olarak kabul edildi.


Çayırova Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleşti. Belediye meclis toplantı salonunda yoklama ve bir önceki meclise ait karar özetinin oy birliği ile kabul edilmesi ile başlayan toplantıda konuşan Başkan Çifçi, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Meclis üyelerine gündem dışı söz veren Çiftci, soruları da cevapladı. Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi. Bütçe ile ilgili maddelerin tek tek oylandığı meclis oturumunda Çayırova Belediyesi 2020 mali yılı gelir ve gider bütçesi 175 milyon TL olarak kabul edildi. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:44 Kaynak: İHA
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