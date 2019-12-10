Son Dakika Haberleri: Çayırova'nın genç takımı U-16'da 'play-off'a hazır
Son Dakika Spor Çayırova'nın genç takımı U-16'da 'play-off'a hazır - Son Dakika Spor

Çayırova'nın genç takımı U-16'da 'play-off'a hazır

6 saat önce

Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları, il şampiyonası play-off müsabakalarına hazırlanıyor.

Çayırova'nın genç takımı U-16'da 'play-off'a hazır, System.String[]

Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları, il şampiyonası play-off müsabakalarına hazırlanıyor.


Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (ÇESK) U-16 yaş grubunda namağlup şampiyon olan gençler gözünü Türkiye şampiyonasına çevirdi. U-16 yaş grubunda ligini namağlup şampiyon olarak tamamlayan mavi yeşilli genç kramponlar şimdi ise gözünü il şampiyonası play-off müsabakalarına çevirdi. Grubunda oynadığı 10 karşılaşmada hiç yenilgi almayan genç takım, rakip kaleleri tam 54 kez golle buluştururken, kalesinde ise sadece 4 gol görerek şampiyonluğu göğüsledi. Çalışmalarına hız veren Çayırova Belediyespor önümüzdeki hafta yapılacak 'play-off' müsabakaları için hazır olduklarını belirttiler. Play-off ilk maçında Derince Çınarlı spor ile karşılaşacak.


Konuyla ilgili açıklama yapan Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan, "Çayırova'nın geleceği olan gençlerimizi spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Kulüp yöneticilerimiz ile ilçemize vereceğimiz sportif hizmetler için istişareler gerçekleştiriyoruz. U-12 ve U-16 takımları ile yarışmacı liglere müsabakalar oynadık. U-15 ve U-17 takımları da lige start verecek ve tüm yaş gruplarında hedefimiz şampiyonluk olacak" dedi. - KOCAELİ

Çayırova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:04 Kaynak: İHA
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