Çayırova Ragıp Demirkol Caddesi'nde trafik rahatlayacak - Son Dakika

Vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştıran projeler hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevcutta bulunan caddelerde de düzenlemeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Çayırova ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan Ragıp Demirkol Caddesi'nde yeni dönel kavşak Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından inşa ediliyor.

TRAFİĞİN AKIŞINI RAHATLATMAK İÇİN YENİ DÖNEL KAVŞAK

Ragıp Demirkol Caddesi'nin 69 numaralı sokak kesişiminde bulunan viraj, yeni inşa edilen dönel kavşak ile ortadan kaldırılıyor. Trafiği daha güvenli bir hale getirecek olan dönel kavşak, araçların da daha rahat seyahat etmesini sağlayacak.

KALDIRIM İMALATLARI YAPILIYOR

Çalışma dahilinde kavşak kenarındaki kaldırım imalatları büyük oradan tamamlandı. Dönel kavşağın yan kısmındaki yol kenarında taş duvar imalatı gerçekleştirildi. Buradaki çalışma tamamen bitirildiğinde Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından dönel kavşakta çevre düzenlemesi yapılacak.