Çayırova sünnet şöleni 8 Temmuz'da
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KOCAELİ (İHA) – Çayırova Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel sünnet şöleni 8 Temmuz Pazartesi günü belediye hizmet binası önünde gerçekleşecek.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:10 Kaynak: İHA
KOCAELİ (İHA) – Çayırova
Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel sünnet şöleni 8 Temmuz Pazartesi günü belediye hizmet binası önünde gerçekleşecek.
Çayırova'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sünnet ettiren Çayırova Belediyesi'nin geleneksel sünnet şöleni 8 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da belediye hizmet binası önünde gerçekleşecek. Çayırova Belediyesi'nin organizasyonu ve özel hastanelerin desteği ile sünnet olacak toplam 374 çocuk için düzenlenecek şölende Prof. Dr. Necmettin Erbakan
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Caddesi'nden belediye önüne yapılacak konvoyla sürecek. Şölende Başkan Çiftçi'nin yapacağı konuşmanın ardından çocuklara yönelik çeşitli gösteri ve eğlenceler düzenlenecek. - KOCAELİ
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