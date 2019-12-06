Son Dakika Haberleri: Çayırovalı çocukların halı saha hayali gerçek oldu
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Çayırovalı çocukların halı saha hayali gerçek oldu

6 saat önce

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocukların halı saha hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Çayırovalı çocukların halı saha hayali gerçek oldu, System.String[]

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocukların halı saha hayalini gerçeğe dönüştürdü.


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, geçtiğimiz aylarda Akse Mahallesi sakinleri ile bir araya geldiği toplantıda kendisinden hala saha isteyen çocukların talebini yerine getirdi. Bunun üzerine ilgili birime talimat veren Başkan Çiftçi, kısa bir süre içinde çocukların hayalini kurduğu halı sahayı hizmete açtı. Başkan Çiftçi, Çağdaşkent Mesire alanında hizmete giren halı sahada çocuklarla birlikte top oynadı. Çayırova'nın geleceği olan çocukların hayalini gerçekleştirmek için çalıştıklarını ifade eden Çiftçi, çocukların mahalle meclisinde kendisinden istediği hala sahanın ihtiyaç olduğunu tespit ettiklerini belirterek, halı saha hayali kuran çocukların hayallerini gerçekleştirmekten ve onların mutlu olduğunu görmekten son derece memnun olduğunu söyledi.


Hedefi, hayali ve ideali olan çocuklarının sanat, spor ve kültürel anlamda gelişmeleri için tüm imkanları seferber edeceklerini belirten Başkan Çiftçi, "Çayırova daha yaşanabilir ve mutlu bir şehir haline getirmek için gece gündüz demeden çanla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:19 Kaynak: İHA
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