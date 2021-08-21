Çayırovalı genç karateci Avrupa 7.'si oldu

Çayırova Eğitim Spor Kulubü'nün genç sporcusu Batıkan Gökbulak Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda 7. oldu.

Çayırova Eğitim Spor Kulubü'nün genç sporcusu Batıkan Gökbulak Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda 7. oldu. Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'na katılan Çayırova Eğitim Spor Kulubü'nün genç sporcusu Batıkan Gökbulak önemli başarıya imza attı. Batıkan 6.tatemide çıktığı mücadelede Litvanyalı rakibiyle karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan milli sporcumuz atak oyununun karşılığını alarak 1-0 öne geçti. Batıkan yaptığı altın dokunuşla 2. Sayısını kazanıp maçtan 2-1 galip ayrıldı. Batıkan çıktığı ikinci karşılaşmada Bosna Hersek'li rakibi Salkıc Tarık ile mücadele etti. Mücadelede skor olarak geriye düşen Batıkan 4 kez yüze dokunma hatası sebebiyle diskalifiye edildi ve maçı kaybetti. Maçın ardından rakibinin diğer müsabakalarından gelecek sonucu bekleyen Batıkan, Bosna Hersek'li sporcunun finale kalamaması nedeniyle 3.'lük maçına çıkmaya hak kazanamadı ve Avrupa Şampiyonasını 7. sırada bitirdi. - KOCAELİ

Son Dakika

Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu

Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar

Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek

Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz

Trabzonsporlu Nwakaeme'nin, Karsdorp'u tam 12 kez çalımlaması Jose Mourinho'yu çileden çıkarttı.

Alexander Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı

Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı