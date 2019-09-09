Çayırovalı sporcular madalyaya doymuyor

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün yüzme branşı sporcuları Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen turnuvalardan 12 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.



Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü birçok branşta olduğu gibi yüzmede de yeni başarılara imza atıyor. Geçtiğimiz hafta Sakarya ve Gebze'de düzenlenen "30 Ağustos Zafer Bayramı Şenlikleri Teşvik Yarışları" bölge turnuvalarına katılan Çayırovalı minik yüzücüleri çeşitli derecelerle ilçemize döndüler. 24-25 Ağustos tarihlerinde Sakarya'da yapılan bölge turnuvalarında ilçeyi temsil eden 2011 doğumlu yüzücüler 5 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.



2011 doğumlu bayanlar kategorisinde yarışan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Beste Kun, 50 metre serbest yüzme, sırt üstü yüzme, kurbağalama ve kelebek yüzme stillerinde 1. oldu. 2011 doğumlu erkekler kategorisinde yarışan Eymen Ata, 50 metre serbest yüzmede 1., 50 metre sırt üstü yüzmede 2. ve kurbağalama kateogordisinde 3.'lük elde etti. Sporculardan Ahmet Ensar Deniz ise 50 metre serbest yüzme stilinde 2., 50 metre sırt üstü yüzme stilinde 3. ve 50 metre kurbağalama yüzme stilinde 2. oldu.



31 Ağustos ve 1 Eylül'de Gebze Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen ve 96 sporcunun katıldığı Kocaeli turnuvalarında Çayırova'nın yüzücüleri, serbest, sırt üstü, kurbağalama ve kelebek yüzme stillerinde 7 altın madalya kazandılar. - KOCAELİ