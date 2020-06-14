Çayırtarla Camii cemaatine sundurma montajı yapıldı - Son Dakika

İzmit Belediyesi, Çubuklu Osmaniye Mahallesi Çayırtarla Camii'ne sundurma inşa etti.



Korona virüs salgınında girilen normalleşme sürecinde çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi, Çubuklu Osmaniye Mahallesi Çayırtarla Camii'ne sundurma inşa etti. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmalarıyla 5 günlük bir sürede inşa edilen sundurma sayesinde cami avlusunda namaz kılacak olan vatandaşlar güneşten korunmuş olacak. 130 metrekare büyüklüğünde olan sundurma ile cemaat artan sıcaklıklarda cami avlusunda daha rahat bir şekilde namazlarını kılabilecek.



İzmit Belediyesinin yaptığı sundurma hizmeti için yetkililere teşekkür eden vatandaşlar, bundan böyle yaz sıcaklarında namazlarını sundurma altında kılabilecek. - KOCAELİ