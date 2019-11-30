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Çaykara ilçesindeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü
6 saat önce
Trabzon'u Çaykara ilçesine bağlı Yaylaönü (Haros) mahallesinde gece 00.00 sularında 2 evde çıkan yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları günün ilk saatlerine kadar sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
Trabzon'u Çaykara ilçesine bağlı Yaylaönü (Haros) mahallesinde gece 00.00 sularında 2 evde çıkan yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları günün ilk saatlerine kadar sürdü.
Alınan bilgiye göre, Asan Ailesi'ne ait iki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Kadir ve Osman Asan'a ait olan ahşap evleri kısa sürede sardı. Yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı. İfaiye ekipleri yangının diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarfederken, yangın saat 03.00 sıralarında söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarına ise günün ilk saatlerine kadar sürdürdü.
(Kemal Çuman/ İHA)
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