Son Dakika Haberleri: Çaykara ilçesindeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü
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Çaykara ilçesindeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü

6 saat önce

Trabzon'u Çaykara ilçesine bağlı Yaylaönü (Haros) mahallesinde gece 00.00 sularında 2 evde çıkan yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları günün ilk saatlerine kadar sürdü.

Trabzon'u Çaykara ilçesine bağlı Yaylaönü (Haros) mahallesinde gece 00.00 sularında 2 evde çıkan yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları günün ilk saatlerine kadar sürdü.

Alınan bilgiye göre, Asan Ailesi'ne ait iki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Kadir ve Osman Asan'a ait olan ahşap evleri kısa sürede sardı. Yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı. İfaiye ekipleri yangının diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarfederken, yangın saat 03.00 sıralarında söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarına ise günün ilk saatlerine kadar sürdürdü.

(Kemal Çuman/ İHA)

Çaykara ilçesindeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü

Trabzon, Çaykara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
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