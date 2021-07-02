Çaykara-Uzungöl Ayrımı-Karaçam-Bayburt Devlet Yolu Karaçam Geçişi-Soğanlıdağ Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi Çed Olumlu Kararı - Son Dakika

T. C.

BAYBURT VALİLİĞİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Çaykara- Uzungöl Ayrımı-Karaçam- Bayburt Devlet Yolu Karaçam Geçişi-Soğanlıdağ Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi ÇED Olumlu Kararı

Trabzon, Bayburt illeri, Merkez, Çaykara, Aydıntepe ilçeleri Yumurtalık, Konursu Mevkilerinde Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından planlanan "(Çaykara-Uzungöl) Ayrımı-Karaçam-Bayburt Devlet Yolu Karaçam Geçişi-Soğanlıdağ Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi" için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği Bakanlığımızca "ÇED Olumlu" kararı verilmiştir.

Halkımıza ilanen duyurulur.