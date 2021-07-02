Çaykara-Uzungöl Ayrımı-Karaçam-Bayburt Devlet Yolu Karaçam Geçişi-Soğanlıdağ Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi Çed Olumlu Kararı - Son Dakika

T. C.
BAYBURT VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çaykara- Uzungöl Ayrımı-Karaçam- Bayburt Devlet Yolu Karaçam Geçişi-Soğanlıdağ Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi ÇED Olumlu Kararı
Trabzon, Bayburt illeri, Merkez, Çaykara, Aydıntepe ilçeleri Yumurtalık, Konursu Mevkilerinde Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından planlanan "(Çaykara-Uzungöl) Ayrımı-Karaçam-Bayburt Devlet Yolu Karaçam Geçişi-Soğanlıdağ Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi" için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği Bakanlığımızca "ÇED Olumlu" kararı verilmiştir.
Halkımıza ilanen duyurulur.
Kaynak: Habermetre
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