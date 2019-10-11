Çaykovski'nin eserleri Bursalı sanatseverlerle buluşacak

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, (BBDSO) dünya basınında övgüyle bahsedilen piyano sanatçısı Alexandre Moutouzkine'yi, Çaykovski'nin eserleriyle Bursa'da ilk kez ağırlayacak.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uludağ Universitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi ve BBDSO şefi Dağhan Doğu'nun yöneteceği konserde, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 5. Senfonisi ile 1. Piyano konçertosu, piyano sanatçısı Aleksandre Moutouzkine'nin usta yorumuyla Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kariyeri boyunca pek çok yarışmaya katılan Alexandre Moutouzkine, Walter W. Naumburg, New Orleans, Cleveland, Montreal, Iturbi (Valensiya) ve Arthur Rubinstein Uluslararası Yarışmaları başta olmak üzere pek çok yarışmadan ödüller kazanmıştır. Sanatçı ayrıca 2009 yılında düzenlenen Astral Artists 2009 Ulusal Yarışmasında birincilik ödülü kazanmıştır.

Konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 17 Ekim perşembe günü saat 20.00'da düzenlenecek.