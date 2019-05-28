ÇAYKUR, 100 bin tondan fazla yaş çay aldı
1 saat önce
ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, "Birinci sürgün döneminde şu an itibarıyla 100 bin tonun üzerinde yaş çay alımı gerçekleştirilmiştir" açıklamasında bulundu.
ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, "Birinci sürgün döneminde şu an itibarıyla 100 bin tonun üzerinde yaş çay alımı gerçekleştirilmiştir" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:28
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