Son Dakika Haberleri: ÇAYKUR, 100 bin tondan fazla yaş çay aldı
Son Dakika Ekonomi Haber

ÇAYKUR, 100 bin tondan fazla yaş çay aldı

1 saat önce

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, "Birinci sürgün döneminde şu an itibarıyla 100 bin tonun üzerinde yaş çay alımı gerçekleştirilmiştir" açıklamasında bulundu.

ÇAYKUR, 100 bin tondan fazla yaş çay aldı , System.String[]
ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, "Birinci sürgün döneminde şu an itibarıyla 100 bin tonun üzerinde yaş çay alımı gerçekleştirilmiştir" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:28 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP, Saldırıya Uğrayan Gazeteci Önkibar Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Ecrin'e Ait Olduğu Düşünülen Kemikler Hakkında Savcılık Açıklama Yaptı Bir kadınla el ele görüntülenen Cem Özer'den yeni açıklama: Ben herkese dokunurum Mehmet Topal'dan ayrılık açıklaması: Yapılan algı, yapanların istediği gibi bitmeyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:04:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇAYKUR, 100 bin tondan fazla yaş çay aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]