ÇAYKUR 721 bin ton yaş çay aldı
23 dakika önce
Doğu Karadeniz'de 46 fabrikayla Türk çay sektörüne yön veren ÇAYKUR, 2019 yılı yaş çay alım kampanyasının sonlarına yaklaşılırken 721 bin 345 tonla tarihinin en yüksek üçüncü alım rakamına ulaştı.
Doğu Karadeniz'de 46 fabrikayla Türk çay sektörüne yön veren ÇAYKUR, 2019 yılı yaş çay alım kampanyasının sonlarına yaklaşılırken 721 bin 345 tonla tarihinin en yüksek üçüncü alım rakamına ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:11
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