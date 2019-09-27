Son Dakika Haberleri: ÇAYKUR 721 bin ton yaş çay aldı
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ÇAYKUR 721 bin ton yaş çay aldı

23 dakika önce

Doğu Karadeniz'de 46 fabrikayla Türk çay sektörüne yön veren ÇAYKUR, 2019 yılı yaş çay alım kampanyasının sonlarına yaklaşılırken 721 bin 345 tonla tarihinin en yüksek üçüncü alım rakamına ulaştı.

ÇAYKUR 721 bin ton yaş çay aldı, System.String[]

Doğu Karadeniz'de 46 fabrikayla Türk çay sektörüne yön veren ÇAYKUR, 2019 yılı yaş çay alım kampanyasının sonlarına yaklaşılırken 721 bin 345 tonla tarihinin en yüksek üçüncü alım rakamına ulaştı.

Doğu Karadeniz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:11 
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