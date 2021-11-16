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ÇAYKUR, 8'İNCİ MAĞAZASINI DİYARBAKIR'DA AÇTI - Son Dakika

ÇAYKUR, 8'İNCİ MAĞAZASINI DİYARBAKIR'DA AÇTI

16.11.2021 14:07

ÇAYKUR, doğal ve sağlıklı çay çeşitlerini tüketicilerin beğenisine sunmak amacıyla oluşturduğu çay satış mağazalarının 8'incisini Diyarbakır'da açtı.

ÇAYKUR, doğal ve sağlıklı çay çeşitlerini tüketicilerin beğenisine sunmak amacıyla oluşturduğu çay satış mağazalarının 8'incisini Diyarbakır'da açtı. Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, mağazada 105 çeşit çay ile 70 marka bulunduğunu söyledi.

Mağazanın açılışına, Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ile kaymakam, belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı. Açılışta folklor ve horon ekibinin gösterileri ilgi gördü.

'ÇAY DAMARLARIMIZDAKİ KAN GİBİDİR'

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, kuru çayda satış ve pazar payını artırmak için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde temas ve incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Burada 8'inci çay satış mağazamızı açıyoruz. Çay dosttur, arkadaştır. Türkiye'de çayın fazla tüketilmesi nedeniyle olmazsa olmazımız, her şeyimizdir. Çay damarlarımızdaki kan gibidir diyoruz. Bunu slogan haline getiriyoruz. Mağazamızda 105 çeşit çay, 70 marka bulunmaktadır. Siyah çayının yanında yeşil çay, beyaz çay, maça çayı, maça çayından üretilmiş değişik ürünler. Yeşil çaylı helvamız. Soğuk çayımız şeklinde birçok farklı çeşit var."

'1 MİLYON 400 BİN TONA YAKIN YAŞ ÇAY ÜRETİMİ YAPILMAKTA'

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de Türkiye'nin dünya çay üretimindeki önemli ülkelerden birisi olduğunu söyledi. 1 milyon 400 bin tona yakın yaş çay üretimi yapıldığını hatırlatan Eker, "Bunun en büyük alıcısı Çaykur Rize ağırlıklı Doğu Karadeniz, Artvin'in bazı ilçeleri ile Trabzon'un bazı ilçelerini de içine alacak şekilde çok önemli bir zirai ürün. Çaykur'un mağazasının açılmasını bizler; Diyarbekirliler sevinçle karşılıyoruz. Çay bizim için kıymetlidir" dedi.

'TÜRKİYE ÇAY ÜRETİMİNDE DÜNYADA 5'İNCİ SIRADA'

Rize Valisi Kemal Çeber, Türkiye çay üretiminde dünyada 5'inci sırada olduğunu hatırlatan "Rize, Türkiye çay üretiminin yüzde 72'sini üretiyor. Ama kişi başı çay tüketiminde dünya lideriyiz. En çok çayı içen milletiz. Diyarbakır özelinde bu yörede ithal çayında biraz daha fazla tüketildiğini biliyoruz. Ama uzun süredir Çaykur'umuz ve özel sektörümüz, yöremizin damak tadına da yaklaşacak şekilde yeni çay formülleri, reçeteleri üzerinde çalışıyor. Eminim; bu mağaza ile beraber Diyarbakırlılar ve Türkiye'nin her yerindeki herkes günde içtiğiniz her bardak çayda, biraz Rize tadı alıyorsunuz. Fakat bu mağaza ile beraber o çok daha artacak" diye konuştu.

'İTHAL ÇAYA KİMYASAL MADDELER KATILIYOR'

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ithal çaya kimyasal maddelerin katıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Tam olarak 100 yıldır çay üretiyoruz ve yoğun olarak tükettiğimiz bir içecek. Ama çay o hale geldi ki, artık bütün muhabbetlerimizin demi, dostluklarımızın mayası oldu. Çay yerli ve milli bu toprakların ürünü ve gerçekten de vazgeçilmemiz. Rize çayı; dünyada üzerine kar yağan tek çaydır. Bunun ne önemi var? Kar yağsa ne olur, yağmazsa ne olur. Çok şey olur. Kar yağdığı için Rize çayı haşere ile mücadele edilmeden üretilen dünyada tek çaydır. Diğer çay üreten ülkelerde maalesef 30-40 haşereye karşı kimyasal mücadele yapılıyor. İlaçlı mücadele yapılıyor. ve o ilaçlar, kalıntı olarak kaldığı için içtiğimiz çaylarda sağlığımıza zarar verecek kimyasalların riski var. Maalesef, ithal çaylarda başka kimyasal maddelerde katılıyor. Onun için Diyarbakırlıların hoşuna gidiyor. Çayı, sıcak suya attın mı, iki dakika sonra kıpkırmızı bir boya ortaya çıkıyor. Ama o çay değil. O başka bir şey. Rize çayını demlemek için en az 20 dakika beklemeniz lazım. Çünkü doğal çay, içerisinde herhangi bir kimyasal yok. Ondan sonra şifa niyetine içebilirsiniz."

ÇAYKUR, 8'İNCİ MAĞAZASINI DİYARBAKIR'DA AÇTI
ÇAYKUR, 8'İNCİ MAĞAZASINI DİYARBAKIR'DA AÇTI
ÇAYKUR, 8'İNCİ MAĞAZASINI DİYARBAKIR'DA AÇTI
ÇAYKUR, 8'İNCİ MAĞAZASINI DİYARBAKIR'DA AÇTI
ÇAYKUR, 8'İNCİ MAĞAZASINI DİYARBAKIR'DA AÇTI
ÇAYKUR, 8'İNCİ MAĞAZASINI DİYARBAKIR'DA AÇTI
ÇAYKUR, 8'İNCİ MAĞAZASINI DİYARBAKIR'DA AÇTI
ÇAYKUR, 8'İNCİ MAĞAZASINI DİYARBAKIR'DA AÇTI
ÇAYKUR, 8'İNCİ MAĞAZASINI DİYARBAKIR'DA AÇTI
ÇAYKUR, 8'İNCİ MAĞAZASINI DİYARBAKIR'DA AÇTI

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Çaykur, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇAYKUR, 8'İNCİ MAĞAZASINI DİYARBAKIR'DA AÇTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇAYKUR, 8'İNCİ MAĞAZASINI DİYARBAKIR'DA AÇTI - Son Dakika
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