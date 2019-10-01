Son Dakika Haberleri: ÇAYKUR, ağustos ayı yaş çay bedellerini ödedi
Son Dakika Ekonomi Haber

ÇAYKUR, ağustos ayı yaş çay bedellerini ödedi

22 dakika önce

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden, ağustos ayı yaş çay bedellerinin üreticilerin hesabına aktarıldığı bildirildi.

ÇAYKUR, ağustos ayı yaş çay bedellerini ödedi, System.String[]

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden, ağustos ayı yaş çay bedellerinin üreticilerin hesabına aktarıldığı bildirildi.

Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine, ağustos ayında üreticilerden aldıkları 66 bin ton yaş çayın karşılığı olan yaklaşık 159 milyon liranın üreticilerin hesabına dün aktarıldığını söyledi.

Alim, üreticilerin yaş çay bedellerini bugünden itibaren ilgili banka hesabından çekilebileceğini belirtti.

Ödemelerin düzenli şekilde aksatılmadan yürütüldüğünü ifade eden Alim, üçüncü sürgün alımlarında ise sona yaklaştıklarını kaydetti.

Yusuf Ziya Öztabak, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Rusya oldu
136 gram ağırlığındaki dev yumurtayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi Ortaca'da dalında 2 lira olan limon, pazarda 10 lira Tonlarca domates kabzımalların elinde kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 11:24:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇAYKUR, ağustos ayı yaş çay bedellerini ödedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]