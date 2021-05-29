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ÇAYKUR ALIM KAPASİTESİNİ AŞTI; 'ACELE' ETMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI - Son Dakika

ÇAYKUR ALIM KAPASİTESİNİ AŞTI; 'ACELE' ETMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI

29.05.2021 11:30

DOĞU Karadeniz'de yaş çay hasadı sürerken, Çaykur, günlük 11 bin ton dolayında yaş çay alarak kapasitesini aştı.

DOĞU Karadeniz'de yaş çay hasadı sürerken, Çaykur, günlük 11 bin ton dolayında yaş çay alarak kapasitesini aştı. Çaykur'dan yapılan açıklamada, Alımlar 9 bin tonun üzerinde gerçekleşmektedir. Umut ediyoruz ki haftaya limitler az da olsa artırılacak duruma gelecektir. Bilinmeli ki üreticilerimizden 1 kilogram daha fazla yaş çay alımı için kapasite zorlanmaktadır denildi. Üreticiler, hasadı kısa sürede bitirmek isteyen bazı kişilere uyarıda bulunarak acele etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Doğu Karadeniz'de; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat sürüyor. Üreticiler, olgunlaşan çay filizlerini toplamak için bahçelere girdi. Ancak çay hasadını erken bitirmek isteyen bazı üreticilerin günlük kontenjan fazlası topladığı çaylar kamu ve özel sektör çay fabrikalarının kapasitelerini zorluyor. Üreticilere çay hasadı için aceleci davranmamaları çağrısı yapıldı.

'NİYE ACELE EDİYORLAR'

Çay üreticisi Mehmet Yazıcı, 10 gündür bahçedeyim. İlk etapta Çaykur'a çay satabilmek için günlük kontenjana göre çayımı topluyorum. İnsanlar istiyorlar ki 3-5 güne 10 güne çayı toplayalım, sonra oturalım. Niye acele ediyorlar Zorlamanın bir anlamı yok. İnanıyorum ki üreticiler benim gibi düşünse hiçbir sıkıntı olmayacak. Sabah girdim çaylığıma kontenjanımı topladım şimdi kenara çekildim oturacağım dedi.

'ÇAYLIKTAN KAÇMAYALIM'

Nurcan Zaralıoğlu da, Çayımı hızlıca toplayıp bitirme telaşında değilim. Her gün bahçeye girip çayımı toplayarak, kontenjanımı veriyorum. Yavaş yavaş topluyorum, devlet de rahat etsin, vatandaş da rahat etsin. Sürekli özel sektöre çay vermeye gerek yok. Vatandaş olarak çaylıktan kaçmayalım, çaylıkta duralım, özenle toplayalım, yavaş yavaş sıkıntıya girmeden çayımızı toplayalım. Acele etmesek kendi çayımızı da kendimiz toplar, kimseye muhtaç olmayız diye konuştu.

'HERKES ÇAYIN KIYMETİNİ BİLSİN'

Emriye Sadıkoğlu ise, 'Bir haftadır çay bahçesindeyim. Günlük kontenjanımı devlete verecek şekilde planlama yapıyorum, öyle çay topluyorum. Bu süre içerisinde özel sektöre çay vermiyorum. Çayı birden toplayarak hem kendimi sıkıştırmıyorum hem de devleti çayımı alması için zorlamıyorum. Zaten bir güne çayı niye toplayayım ki, çay şu an çok taze. 20-25 gün içerisinde toplayabilirim. Üreticiler istiyorlar ki 3-5 güne çayımı toplayayım, çaylıktan çıkayım. Eskiden 40 güne çay toplamayı bitirirdik, şimdi 20-25 güne bitiriyoruz. Ama çoğu üretici 3-5 güne bahçeden çıkmak istiyor. Bu üreticiler niye bu kadar acele ediyor. Daha çay başlayalı 1 hafta oldu, herkes bitirmenin telaşında, fabrikalar doldu nedir bu acele Elimizdeki bu nimetin farkında olalım, herkes bunun kıymetini bilsin ifadelerini kullandı.

'YAVAŞ YAVAŞ TOPLAMALIYIZ'

Haftada 3 gün çay satma randevusu olduğunu söyleyen Hatice Sadıkoğlu, O randevuya göre çayımı topluyorum. Biraz da sabırlı olmalıyız, çayımızı yavaş yavaş toplamalıyız. Çayımız gelir kaynağımız, yılda 3 kere topluyoruz, bu nimeti ve ona verdiğimiz emeği kaybetmek istemiyoruz. O yüzden aceleye gerek yok dedi.

GÜNLÜK KAPASİTE AŞILDI

Çaykur, yaş çay alım kampanyasının ilk 4 gününde dekara 100 kilo, sonraki günler ise 50, 30 ve 20 kilo yaş çay almaya başladı. Günlük 11 bin ton dolayında yaş çay alarak kapasitesini aşan Çaykur, çayların yanmaması ve bozulmaması için dekara 15 kilogram alım gerçekleştiriyor.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alımlarının kapasitenin üzerinde devam ettiğini ve haftaya limitlerin arttırılacağı belirtilerek şöyle denildi

Değerli üreticilerimiz, bilindiği gibi yaş çay alımlarımız kapasitenin üzerinde devam etmektedir. Alımlar 9 bin tonun üzerinde gerçekleşmektedir. Umut ediyoruz ki haftaya limitler az da olsa artırılacak duruma gelecektir. Bilinmeli ki üreticilerimizden 1 kilogram daha fazla yaş çay alımı için kapasite zorlanmaktadır. Çaykur'un her zaman üreticimizin yanında olduğunun bilinmesini ister, üreticilerimizin dedikodulara ve farklı seslere kulak vermemesini istirham ederiz. Yine bilinmeli ki limitler doğrultusunda acele edilmeden alımlar devam edecektir. Sağlıklı mutlu kaliteli ve bol bereketli bir kampanya geçirmenizi dileriz.

ÇAYKUR ALIM KAPASİTESİNİ AŞTI; 'ACELE' ETMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI
ÇAYKUR ALIM KAPASİTESİNİ AŞTI; 'ACELE' ETMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI
ÇAYKUR ALIM KAPASİTESİNİ AŞTI; 'ACELE' ETMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI
ÇAYKUR ALIM KAPASİTESİNİ AŞTI; 'ACELE' ETMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI
ÇAYKUR ALIM KAPASİTESİNİ AŞTI; 'ACELE' ETMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI
ÇAYKUR ALIM KAPASİTESİNİ AŞTI; 'ACELE' ETMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI
ÇAYKUR ALIM KAPASİTESİNİ AŞTI; 'ACELE' ETMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI
ÇAYKUR ALIM KAPASİTESİNİ AŞTI; 'ACELE' ETMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI
ÇAYKUR ALIM KAPASİTESİNİ AŞTI; 'ACELE' ETMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI
ÇAYKUR ALIM KAPASİTESİNİ AŞTI; 'ACELE' ETMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI
ÇAYKUR ALIM KAPASİTESİNİ AŞTI; 'ACELE' ETMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI
ÇAYKUR ALIM KAPASİTESİNİ AŞTI; 'ACELE' ETMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI
ÇAYKUR ALIM KAPASİTESİNİ AŞTI; 'ACELE' ETMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI

Doğu Karadeniz, Çaykur, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇAYKUR ALIM KAPASİTESİNİ AŞTI; 'ACELE' ETMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI - Son Dakika


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