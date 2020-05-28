ÇAYKUR benzinle çalışan çay hasat makinelerinin kullanımını yasakladı

ÇAYKUR, benzinle çalışan çay toplama motorlarının bitkide egzoz gazı kalıntısı bıraktığı gerekçesiyle yasaklandığını bildirdi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından alınan kararla benzinle çalışan motorlu çay hasat makineleri, kullanımları esnasında çıkardıkları egzoz gazları nedeniyle çay bitkisi üzerinde kalıntı bırakma riski bulunduğu için yasaklandı.

ÇAYKUR tarafından dün itibarıyla tüm çay fabrikalarına üreticilere bilgi verilmek üzere gönderilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Yaş çay kampanyasının yoğun bir şekilde devam ettiği bu günlerde çay hasadında birçok motorlu ekipman kullanıldığı görülmektedir. Benzinle çalışan motorlu çay hasat makinelerinin kullanımları esnasında çıkardıkları egzoz gazları nedeniyle, çay bitkisi üzerinde kalıntı bırakma riskleri bulunmaktadır. Bu nedenle benzinle çalışan motorlu çay hasadı makinelerinin kullanımı yasaklanmıştır."