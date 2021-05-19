ÇAYKUR beyaz çayın kilogramını 600 liradan alacak

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, beyaz çayın kilogramını 600 liradan alacaklarını söyledi.

Alim, genel müdür yardımcılarıyla Pazar ilçesindeki Taşlıdere Çay Fabrikasında incelemelerde bulundu.

Daha sonra ilçeye bağlı Telatar Mahallesi'ne giden Alim, bahçelerinde ziyaret ettiği vatandaşlarla bir süre çay topladı.

Alim, burada yaptığı açıklamada, kaliteli çay olduğunu belirterek, üreticilerin çayın kalitesinden taviz vermemesini istedi.

Günlük 2 bin ton yaş çay alımı yaptıklarını ifade eden Alim, hafta sonunda, günlük işleme kapasitesi olan 9 bin tona ulaşmayı beklediklerini söyledi.

Alim, siyah çayın yanında beyaz çay alımlarının da başladığını kaydederek, "Geçen sezonlarda olduğu gibi bu yıl da beyaz çay alımını gerçekleştireceğiz. Toplaması ve üretimi büyük dikkat ve çaba gerektiren beyaz çayın kilogramını 600 liradan satın alacağız. Yağışlı havalarda beyaz çay alımı yapmayacağız. Beyaz çayın kilogramını ise 4 bin liradan satışa sunacağız." dedi.

Alim, geçen yıl alımını gerçekleştirdikleri 186 kilogram beyaz çayın tamamını sattıklarını, stoklarında beyaz çay bulunmadığını sözlerine ekledi.