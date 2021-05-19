Çaykur, beyaz çayın kilosunu 600 liradan alacak

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Ülkemizde de üretilen ve faydaları saymakla bilmeyen beyaz çay, vücudun besinleri daha verimli emmesine ve matebolizmayı hızlandırarak kilo verilmesine yardımcı oluyor.

"ÜRETİMİNDE BÜYÜK BİR DİKKAT GEREKİYOR"

Çaykur tarafından yapılan açıklamada beyaz çayın kilogramını 600 liradan alınacağı ifade edildi. Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, siyah çayın yanında beyaz çay alımlarının da başladığını kaydederek, "Geçen sezonlarda olduğu gibi bu yıl da beyaz çay alımını gerçekleştireceğiz. Toplaması ve üretimi büyük dikkat ve çaba gerektiren beyaz çayın kilogramını 600 liradan satın alacağız. Yağışlı havalarda beyaz çay alımı yapmayacağız. Beyaz çayın kilogramını ise 4 bin liradan satışa sunacağız." ifadelerine yer verdi.