ÇAYKUR bu yıl 750 bin ton yaş çay aldı

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, geçen yıl 733 bin ton yaş çay alımı yaptıklarını belirterek, "Bu yıl ise 750 bin ton yaş çay aldık, karşılığında 140 bin ton kuru çay elde ettik." dedi.

Alim, Ziraat Çay Bahçesi'nde düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılı yaş çay alım sezonunun sona erdiğini söyledi.

Geçen yıl 733 bin ton yaş çay alımı yaptıklarını dile getiren Alim, "Bu yıl ise 750 bin ton yaş çay aldık, karşılığında 140 bin ton kuru çay elde ettik. Geçen yıl kalan çayla birlikte bugün itibarıyla 153 bin ton kuru çay stoğumuz bulunuyor." diye konuştu.

Alim, ÇAYKUR'un 2017 yılında 53 bin ton kuru çay sattığını belirterek, "2018 yılında 73 bin ton ve bu yıl bugün itibarıyla 83 bin ton kuru çay satışı gerçekleştirdik. Son 3 yılda kuru çay satışlarımız artmıştır. Bu satış, aldığımız yaş çaya oranla yeterli değil. Kuru çay satışımızı artırdık gibi görünse de biz bunu yeterli bulmuyoruz." ifadesini kullandı.

Yusuf Ziya Alim, şöyle devam etti:

"ÇAYKUR'un alması gereken yaş çay miktarı bellidir. Biz kapasiteyi artırırken daha fazla çay alacağız diye yapmadık, daha kaliteli ve kısa zamanda işleyelim diye yaptık. 40-45 günde değil de 15 günde çayı bitirelim. Sağlıklı ve daha yanmamış çay üretelim diye yaptık. Kapasiteyi artırdıkça üretici de bizi tercih etti. Günlük 9 bin kapasitenin tamamını üreticiden yana değerlendiriyoruz. Bu anlamda beklentimizin dışında bu yıl 750 bin ton yaş çaya ulaştık. Birinci sürgün döneminde 13 bin ton, ikinci sürgünde 10 bin ve üçüncü sürgün döneminde ise 9 bin ton olmak üzere 32 bin ton organik yaş çay aldık."

Eylül ayı ödemeleri pazartesi günü başlayacak

Yaş çay bedelinin aynı ay içinde ödendiğine dikkati çeken Alim, eylül ayına ilişkin bedellerin ise pazartesi gününden itibaren üretici hesaplarına aktarılmaya başlanacağını, toplamda yaklaşık 500 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Pakistan'a çay satışı için çalışmalarının sürdüğünü anlatan Alim, "Pakistan yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Mevzuat açısından bazı sıkıntılar oluyor. Onları aşabilirsek Pakistan'a çay satışı yapabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Alim, Güneydoğu için hazırladıkları yeni bir çay çeşidi olduğunu ifade ederek, "Mezopotamya isimli bir çay çıkardık ve bu çay sadece Güneydoğu'da değil, ülke genelinde satışa çıkacak." diye konuştu.

Soğuk çay Didi'nin satışlarının da devam ettiğini dile getiren Alim, bugüne kadar 70 milyon litre satış yaptıklarını, yıl sonuna kadar bu rakamı 90 milyon litreye çıkarmaya çalışacaklarını söyledi.

Alim, önceki yıl 918 kilogram beyaz çay aldıklarını belirterek, "Bu yıl sadece 286 kilogram alabildik. Üreticimiz fazla ilgi göstermedi. Kuru çay yüzde 30 zamlanırken biz beyaz çayda yüzde 15

indirim yaptık." ifadesini kullandı.

"Üreticimiz kaliteli çay toplarsa kotayı kaldıracağız"

Çayda, her yıl 30 bin ton civarında çöp çıktığını bildiren Alim, şunları kaydetti:

"Bu yıl uyguladığımız programla üreticimizi kendi bahçesine sokmaya çalıştık. Amaç, yabancı işçilerin çay bahçesine girmemesiydi. Kısmen başardık. Randevulu sistemi 3 güne çıkardıktan sonra üreticimiz çay bahçesine

girmeye başladı. Kaliteye verdiğimiz önemle bu yıl çöp miktarımız 20 bin ton seviyelerine

indi. Seneye çayı çay gibi alacağız. Üreticimiz kaliteli çay toplarsa kotayı kaldıracağız."