ÇAYKUR, budama tazminat bedeli olan 228 milyon 149 bin TL'yi üreticilerin hesaplarına aktardı

ÇAYKUR 2019 yılı budama tazminat bedeli olan 228 milyon 149 bin TL'yi üreticilere ödedi.

ÇAYKUR 2019 yılı budama tazminat bedeli olan 228 milyon 149 bin TL'yi üreticilere ödedi.



Konuyla ilgili ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, 2019 yılında 184 bin 913 üreticinin toplamda 74 bin 925 dekar alanda yaptığı budama tazminat bedeli olan 228 milyon 149 bin TL'nin tamamı 21 Haziran 2019 tarihinde üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı ve üreticilerin hesaplarındaki parayı bir sonraki gün çekebilecekleri ifade edildi. - RİZE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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