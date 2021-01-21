"Çaykur Çay Satış Mağazaları"nın altıncısı İstanbul'da açıldı - Son Dakika

"Çaykur Çay Satış Mağazaları"nın altıncısı İstanbul'da açıldı

21.01.2021 14:23

Çaykur tüm ürünlerini bir arada çay tiryakilerinin beğenisine sunmak amacıyla hizmete sunduğu "Çay Satış Mağazaları"nın altıncısını İstanbul'da açtı.

Çaykur tüm ürünlerini bir arada çay tiryakilerinin beğenisine sunmak amacıyla hizmete sunduğu "Çay Satış Mağazaları"nın altıncısını İstanbul'da açtı.

Açılışına Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Pınarbaş, Çaykur bayileri ve vatandaşların katıldığı, Sarıyer Bölge Müdürlüğü hinterlandındaki mağazaya ilk günden ilgi yoğun oldu.

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim açılıştaki konuşmasında, tüketicilerin tüm Çaykur ürünlerine tek çatı altında ulaşacağını belirterek, "Hedefimiz, çay tiryakilerinin Çaykur'un mevcut ve yeni çıkan ürünlerini bir arada görüp kendi damak tadına ve bütçesine uygun olan ürünü alması, diğer taraftan da ürün zenginliğimizi göstermek. Mağazalarımızın ilkini Rize merkezde genel müdürlük binamızın önünde açtık. Daha sonra Tirebolu ardından Kemalpaşa, Cumhuriyet ve en son Erzurum Satış Mağazamızı açmıştık. Şimdi de İstanbul'daki mağazamızı açtık, bir sonraki mağazamızı ise mart ayı sonunda Ankara'da açacağız." dedi.

Her bütçeye uygun, tüketicinin kendisinin seçebileceği, ürünlerin birlikte görülmesinin sağlandığı güzel bir konsept sunma amacında olduklarını dile getiren Alim, tüketicilere mevcutta ulaşan 90 çeşit ürünün tek çatı altında bulunabildiğine işaret etti.

Alim, bu mağazaların tüm illerde açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İstanbul'a özel "Ayasofya Çayı"

Mağazaların açıldıkları bölgelere özel ürünler ürettiklerini belirten Çaykur Genel Müdürü Alim, her mağazaya özel, o bölgeye ait bir sembolü taşıyan ve sadece o mağazada satılmak üzere özel bir çeşidi yaptıklarını aktardı.

Alim, "Erzurum'dakine Palandöken Çifte Minare sembolleri içeren paketiyle 'Palandöken çayı' ismi, İstanbul'dakine İstanbul'la özdeşleşen ve İstanbul için en özel olabilecek 'Ayasofya çayı' ismini belirledik ve bu anlamda içerisinde elek altı özel çayımızdan dolum yaparak tüketicilerimizin damak tadına sunduk, inşallah beğenilir." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Sarıyer, Çaykur, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Çaykur Çay Satış Mağazaları'nın altıncısı İstanbul'da açıldı - Son Dakika Ekonomi


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