ÇAYKUR'da 830 işçi alımı için başvurular başladı - Son Dakika
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ÇAYKUR'da 830 işçi alımı için başvurular başladı

11 dakika önce

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (ÇAYKUR) kura ile engelli ve eski hükümlü dahil alınacak 830 mevsimlik işçi için başvurular bugün başladı.

ÇAYKUR'da 830 işçi alımı için başvurular başladı, System.String[]

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (ÇAYKUR) kura ile engelli ve eski hükümlü dahil alınacak 830 mevsimlik işçi için başvurular bugün başladı.


Rize'de ÇAYKUR'a kura ile alınacak 830 mevsimlik işçi için başvuru yapmak isteyenler İŞKUR'a müracaat ederken, başvuruların internet üzerinden yapılması ile geçen yıllarda oluşan uzun kuyruklar bu yıl oluşmadı. ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki fabrikalarda çalışacak 830 işçi alımı için sabah saatlerinde mesainin başlamasıyla birlikte başvurular alınmaya başladı. Cuma gününe kadar sürecek başvurular, internet üzerinden de yapılabiliyor. - RİZE

Çay İşletmeleri, Rize, İşçi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:37 Kaynak: İHA
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