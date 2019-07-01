Son Dakika Haberleri: ÇAYKUR'da ikinci sürgün kotası belirlendi
Son Dakika Ekonomi Haber

ÇAYKUR'da ikinci sürgün kotası belirlendi

2 saat önce

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ikinci sürgünde üreticilerden dönüm başına 400 kilogram yaş çay alacaklarını bildirdi.

ÇAYKUR'da ikinci sürgün kotası belirlendi, System.String[]
ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ikinci sürgünde üreticilerden dönüm başına 400 kilogram yaş çay alacaklarını bildirdi.
Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılı birinci sürgününde kotanın dönüm başına 500 kilogram olduğunu hatırlattı.
Yapılan değerlendirmeler sonucu kotanın, birinci sürgündeki yüksek yaş çay alımı da dikkate alınarak dönüme 400 kilogram olarak belirlendiğini ifade eden Alim, organik tarım alanlarında ise kotanın 700 kilogram olduğunu kaydetti.

Alim, ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla başladığına işaret ederek, üreticilere, evsafına uygun ürün toplanması konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Çay alım evlerinde Artvin'in Borçka ve Kemalpaşa ilçesinden başlayarak bazı değişikliklere giderek, kaliteli çay alımı için çeşitli konularda yenilik yapacaklarını belirten Alim, birinci sürgünde artan yaş çay kalitesinin ikinci sürgünde çok daha yukarı çıkacağına inandıklarını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:45 Kaynak: AA
Yusuf Ziya Öztabak, CEO, Çay, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar "YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu Düğün günü damada kanlı infaz! Japon balıkçılar 33 yıl sonra ilk kez ticari balina avına çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:50:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇAYKUR'da ikinci sürgün kotası belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]