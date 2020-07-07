ÇAYKUR'da ikinci sürgün kotası belirlendi - Son Dakika

ÇAYKUR'da ikinci sürgün kotası belirlendi

ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alımlarına başladı.

ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alımlarına başladı.

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı ikinci sürgün dönemi çay alımlarının bugünden itibaren başladığı, üreticilerden dekar başı 450 kilogram çay alınacağı belirtildi.

Fabrika müdürlüklerine çay alımlarıyla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılarak bütün alım yeri ekiplerinin hazır duruma getirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üreticilerimizden istirhamımız, her ne kadar koronavirisün yayılma hızı kısmen azalmış gibi gözükse de kampanya başlangıcında aldığımız tedbirlere ve ekiplerimizin yapacağı uyarı ve yönlendirmelere bu sürgün döneminde de azami derecede riayet etmeleridir. Devamında ise elbette çaylarını evsafına uygun, kaliteli ve aile fertleriyle birlikte kendilerinin toplamalarını bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi bu sürgünde ve devamında üreticilerimizin anlayışlı yaklaşımları ve sahiplenmeleri neticesinde sorunsuz, bereketli hasat dönemleri yaşayacağımıza içtenlikle inanıyoruz."

Açıklamada, sürgün dönemi başlarında üreticilerin çaylarını kısa sürede toplayıp bitirme yaklaşımı nedeniyle bazı alım yerlerinde izdiham yaşanabildiği ifade edilerek, bunun önüne geçebilmenin tek yolunun, üreticilerin acele etmeden çaylarını mevcut kontenjan uygulamalarına uygun toplamalarından geçtiği belirtildi.

ÇAYKUR'un kota karşılığı çayın alımını her dönem olduğu gibi yine taahhüt ettiği vurgulanan açıklamada, "Son olarak üreticilerimize çağrımız, 'Önce sağlık' diyerek kendimizi ve diğer insanları düşünerek tedbirlere uyalım, çayımızı evsafa uygun, kaliteli ve kendimiz toplayalım ki toplayan da işleyip üreten de içen de kazansın, mutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:55 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR'da ikinci sürgün kotası belirlendi - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 12:49 Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun 12:42 16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky'nin antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:39 Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu 10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 09:24 16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
16:16
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
15:47
İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü
15:35
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
15:35
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
15:25
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
15:11
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
15:01
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
14:33
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
14:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 16:38:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇAYKUR'da ikinci sürgün kotası belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]