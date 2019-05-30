ÇAYKUR'da işçilerin ikramiyeleri yarın ödenecek
28 dakika önce
ÇAYKUR'da işçilerin ikramiyelerinin yarın ödeneceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:12 Kaynak: AA
ÇAYKUR'da işçilerin ikramiyelerinin yarın ödeneceği bildirildi.
ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya
Alim, yaptığı yazılı açıklamada, işçilerin bayrama daha huzurlu bir şekilde girmelerine zemin hazırlamak amacıyla ikramiyelerinin yarın hesaplarına aktarılacağını bildirdi. İşçi
personelinin 2019 sezonu birinci dilim ikramiye toplam tutarının 15 milyon lira olduğunu aktaran Alim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İkramiye bedellerinin tümü ilgili banka hesaplarına yarın aktarılacak. Çalışanlarımız 1 Haziran Cumartesi gününden itibaren ikramiyelerini ilgili banka hesaplarından çekebilecekler."
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