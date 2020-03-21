ÇAYKUR'da ruhsatlandırma, budama ve üretici devir işlemleri durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR'da ruhsatlandırma, budama ve üretici devir işlemleri durduruldu - Son Dakika Ekonomi

ÇAYKUR'da ruhsatlandırma, budama ve üretici devir işlemleri durduruldu

6 saat önce

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ruhsatlandırma, budama ve üretici devir işlemlerinin 6 Nisan'a kadar durdurulduğunu bildirdi.

ÇAYKUR'da ruhsatlandırma, budama ve üretici devir işlemleri durduruldu, System.String[]

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ruhsatlandırma, budama ve üretici devir işlemlerinin 6 Nisan'a kadar durdurulduğunu bildirdi.

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı üreticilerin ve çalışanların sağlığını tehlikeye düşürmemek amacıyla yeni tedbirler aldıklarını ifade etti.

Bu kapsamda ruhsatlandırma, budama ve üretici devir işlemlerine ara verildiğini belirten Alim, şunları kaydetti:

"Çalışmalar 6 Nisan'a kadar durdurulmuştur. Yeni bir gelişme olmaması durumunda işlemler 6-30 Nisan tarihlerinde yapılacaktır. Dünya genelinde etkili olan salgının olası risklerini en aza indirmek, ünitelerimizde çalışan personelin, üreticilerimizle olan sosyal izolasyonunu en aza düşürmek amacıyla ruhsatlandırma, budama, üretici devir gibi işlemlerin yapılmaması hem üreticilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığı açısından yararlı olacaktır."

Alim, üreticilerin bu süreçte herhangi bir hak kaybı yaşamayacağını ifade etti.

Yusuf Ziya Öztabak, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:54 Kaynak: AA

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