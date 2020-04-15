ÇAYKUR'da ruhsatlandırma, budama ve üretici devir işlemleri devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR'da ruhsatlandırma, budama ve üretici devir işlemleri devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

ÇAYKUR'da ruhsatlandırma, budama ve üretici devir işlemleri devam ediyor

6 saat önce

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce durdurulan ruhsatlandırma, budama ve üretici devir işlemlerinin yaş çay sezonu başlayıncaya kadar devam edeceğini bildirdi.

ÇAYKUR'da ruhsatlandırma, budama ve üretici devir işlemleri devam ediyor, System.String[]

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce durdurulan ruhsatlandırma, budama ve üretici devir işlemlerinin yaş çay sezonu başlayıncaya kadar devam edeceğini bildirdi.

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı üreticilerin ve çalışanların sağlığını tehlikeye düşürmemek amacıyla daha önce durdurulan budama ve üretici devir işlemlerinin tedbirler alınarak sürdürüldüğünü belirtti.

Üreticilerin bu süreçte herhangi bir hak kaybı yaşamaması için çaba sarf ettiklerine dikkati çeken Alim, şöyle devam etti:

"Bütün fabrika müdürlüklerimizde, ölüm ve satış işlemlerinden kaynaklanan devir ve ruhsatlandırma işlemlerinin yapılmasına devam edilmektedir. İsteğe bağlı ruhsatname devir işlemleri ise ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacaktır. Budaması yapılan çaylıkların ölçülerek tespit edilmesi işlemlerine ise yaş çay hasadının başlangıcına kadar devam edilecektir. Üreticilerimiz acele ederek hem kendilerini hem de çalışan personelimizi sıkıntıya düşürmesinler. Kalan zaman ölçüm ve tespit işlemeleri için yeterli olacaktır. Kovid-19 salgını nedeniyle lokal veya bölgesel olarak karantinaya alınan yerlerde ise karantinanın kaldırılması sonrasında tespit işlemlerine devam edilecektir."

Alim, il dışında olup zaman içerisinde gelecek üreticilerin hasat döneminde çaylarını toplamadan önce budama yaparak veya yaptırarak görevli ekiplere tespit ettirmeleri gerektiğini kaydederek, "Kovid-19 salgını nedeniyle budama tespit çalışmalarında devir ve ruhsatlandırma işlemleri esnasında hem üreticilerimiz hem de çalışanlarımızın sağlığı açısından salgına karşı uygulanan tedbirlerden olan sosyal mesafeye riayet edilmesi, maske kullanılması gibi temel önlemler alınmaktadır ve salgının seyrine göre alınmaya devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Yusuf Ziya Öztabak, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:18 Kaynak: AA

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