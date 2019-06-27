ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemelerine başlandı
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ÇAYKUR'un, üreticilere mayıs ayı yaş çay bedeli olan 393 milyon lirayı ödemeye başladığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:43 Kaynak: AA
ÇAYKUR'un, üreticilere mayıs ayı yaş çay bedeli olan 393 milyon lirayı ödemeye başladığı bildirildi.
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, mayıs ayında alınan 135 bin 661 ton yaş çay karşılığı üreticilere 393 milyon lira ödeneceği belirtildi. Söz
konusu paranın, üreticilerin banka hesaplarına bugün itibarıyla aktarıldığı ifade edilen açıklamada, ödemelerin yarın tamamlanacağı kaydedildi.
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