ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemelerine başlandı

ÇAYKUR'un, üreticilere mayıs ayı yaş çay bedeli olan 393 milyon lirayı ödemeye başladığı bildirildi.

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