ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemelerine başlandı
29 dakika önce
ÇAYKUR'un, üreticilere mayıs ayı yaş çay bedeli olan 393 milyon lirayı ödemeye başladığı bildirildi.
ÇAYKUR'un, üreticilere mayıs ayı yaş çay bedeli olan 393 milyon lirayı ödemeye başladığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:53
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