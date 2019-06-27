Son Dakika Haberleri: ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemelerine başlandı
Son Dakika Ekonomi Haber

ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemelerine başlandı

29 dakika önce

ÇAYKUR'un, üreticilere mayıs ayı yaş çay bedeli olan 393 milyon lirayı ödemeye başladığı bildirildi.

ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemelerine başlandı, System.String[]
ÇAYKUR'un, üreticilere mayıs ayı yaş çay bedeli olan 393 milyon lirayı ödemeye başladığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:53 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Jemma Lucy, çıplak videolarını satışa çıkardı Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak Boran Vadisi sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarla efsane oldu! Yurt dışından bile gelen var Pasaportsuz seyahat dönemi başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:22:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemelerine başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]