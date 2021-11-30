Üye Girişi
ÇAYKUR'dan Doğu'daki vatandaşlara "kaçak" yerine "yerli" çay tüketin önerisi - Son Dakika

ÇAYKUR'dan Doğu'daki vatandaşlara "kaçak" yerine "yerli" çay tüketin önerisi

30.11.2021 11:04
ÇAYKUR'dan Doğu'daki vatandaşlara "kaçak" yerine "yerli" çay tüketin önerisi

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki vatandaşlara "kaçak çay" yerine "yerli çay" tüketmelerini tavsiye etti.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki vatandaşlara "kaçak çay" yerine "yerli çay" tüketmelerini tavsiye etti.

Yurt içi ve dışında kuru çay satışlarının artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren ÇAYKUR, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk çay satış mağazasını Diyarbakır'da açtı.

Toplamda 110 çeşit ve 70 markanın bulunduğu mağazada, Mezopotamya, GAP, Diyarbakır ekstra gibi çeşitler ile bölgenin damak tadına uygun çaylar satışa sunuldu.

Diyarbakır'ın ardından Mardin'de de çay satış mağazası açmayı planlayan ÇAYKUR, "81 İlde 81 Satış Mağazası" projesi kapsamında diğer bölge illerinde de mağazalaşmayı yaygınlaştırarak, Doğu ve Güneydoğu'da kaçak çay kullanımının önüne yerli çay ile geçmek istiyor.

"En büyük gayemiz insanların sağlıklı, kimyasal kalıntısı olmayan ve doğal çay tüketimini sağlamak"

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine, çayın sağlık açısından faydalı olduğunu belirterek, çay tüketiminin de sağlıklı yollardan olmasını istediklerini söyledi.

Alim, amaçlarının ürettikleri doğal çayı Türkiye'deki tüm vatandaşlara ulaştırmak ve herkesin tatmasını sağlayabilmek olduğunu dile getirerek, "Diyarbakır'daki mağazamızı açmakla, buradaki insanları diğer ülkelerde üretilen ve üretimindeki zorluklar nedeniyle kimyasallaşmanın yoğun olduğu çay yerine bizim doğal ve hiçbir kimyasal ilaçlamaya maruz kalmadan üretilen çayla tanıştırmak istiyoruz. İnşallah devamında Mardin, Hatay, Adana, Mersin gibi diğer illerimizde de mağaza açmayı hedefliyoruz. En büyük gayemiz insanların sağlıklı, kimyasal kalıntısı olmayan ve doğal çay tüketimini sağlamak." diye konuştu.

Diyarbakır'da açtıkları mağazada bölge halkının damak tadına uygun çay çeşitlerinin satışa sunulduğunu anlatan Alim, sadece Türkiye'de değil yurt dışında da insanların kullanımına bu sağlıklı çayı sunmak istediklerini aktardı.

"Tavsiyem kaçak çaylardan uzak durmamız"

Çay demlerken acele edilmemesi gerektiğine işaret eden Alim, şunları kaydetti:

"Kaçak çayda genellikle boya oluyor ve bu da insan sağlığına zarar veriyor. Aldığımız duyumlara göre Doğu ve Güneydoğu ile diğer yerlerde mide kanserinin çoğunlukta olduğu söyleniyor. Birçok bilim insanı bunu, kaçak çaylardaki pestisit ve kimyasal kalıntılara bağlıyor. İnsanlara şunu söylüyorum; ne içtiğinize bakın, içinde ne olduğunu bilin. Bizim çayımızın demlenmesi gerçekçi bir şekilde yapıldıktan sonra kaçak çayı kimsenin arayacağını zannetmiyorum. Tavsiyem kaçak çaylardan uzak durmamız."

Alim, "Ülkemizde yetiştirilen, doğal ve üzerine kar yağan tek çay olduğu için hiçbir kimyasal mücadeleye gerek kalmıyor. Tarladan geliyor, üretiliyor ve insanların kullanımına sunuluyor. Milli, doğal, sağlıklı, kimyasal kalıntılardan uzak çayımızı içmelerini öneririz." dedi.

"Yerli çay sağlıklıdır, bu çayı kullanmak daha iyidir"

ÇAYKUR satış mağazasından alışveriş yapan vatandaşlardan Cuma Acun, bölgede yoğunluk olarak "kaçak çay" kullanıldığını belirtti.

Evlerin yanı sıra çay ocakları ve kıraathanelerde de bu çayın kullanıldığını dile getiren Acun, "kaçak çay"ın çok ağır bir tadı olduğunu aktardı.

Acun, "Eşim daha önce kaçak çay kullanıyordu. Çay tiryakisiydi. Her gece 3 demlik çay tüketiyordu. Şu an kaçak çaydan vazgeçti, yerli çay içmeye başladı. Yerli çaydan da gayet memnun. Yerli çay sağlıklı. Fiyat olarak da ucuz. Sağlık açısından diğerine göre daha iyi. Diyarbakır'a özel üretilen çayı almıştım çok da memnun kaldık." ifadelerini kullandı.

ÇAYKUR'dan Doğu'daki vatandaşlara kaçak yerine yerli çay tüketin önerisi
ÇAYKUR'dan Doğu'daki vatandaşlara kaçak yerine yerli çay tüketin önerisi
ÇAYKUR'dan Doğu'daki vatandaşlara kaçak yerine yerli çay tüketin önerisi
ÇAYKUR'dan Doğu'daki vatandaşlara kaçak yerine yerli çay tüketin önerisi
ÇAYKUR'dan Doğu'daki vatandaşlara kaçak yerine yerli çay tüketin önerisi

Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Kimyasal, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇAYKUR'dan Doğu'daki vatandaşlara 'kaçak' yerine 'yerli' çay tüketin önerisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aracın altında kalan sevgilisini 80 metre sürükledi, 12:36 Aracın altında kalan sevgilisini 80 metre sürükledi, "Çöp sandım" diye savunma yaptı Türkeş ailesi Bahçeli'yi suçlamıştı, Bahçeli Mansur Yavaş'ı 'ülkücü nefesi'yle tehdit etti! 12:29 Türkeş ailesi Bahçeli'yi suçlamıştı, Bahçeli Mansur Yavaş'ı 'ülkücü nefesi'yle tehdit etti! Su kuyusunda ölü bulunan Songül, ailesinden 3 kişinin adını duvara yazmış: Ölümümden sorumlular 12:06 Su kuyusunda ölü bulunan Songül, ailesinden 3 kişinin adını duvara yazmış: Ölümümden sorumlular FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 11:49 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var 11:34 Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! 10:56 Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü 10:16 Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı 08:40 Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı

Son Dakika Haberleri
12:44 3600 ek gösterge çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor
12:36 Aracın altında kalan sevgilisini 80 metre sürükledi, "Çöp sandım" diye savunma yaptı
12:35 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:35 İlkokulda taciz iddiası! Veliler okul önünde toplanıp müdürü protesto etti
12:28 Türkeş ailesi Bahçeli'yi suçlamıştı, Bahçeli Mansur Yavaş'ı 'ülkücü nefesi'yle tehdit etti!
12:11 Devlet Bahçeli'den Ali Babacan'a zehir zemberek sözler
12:00 Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya indirimsiz müebbet
11:52 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu
11:50 Prof. Dr. Tüysüz, fay hattı üzerindeki 10 ilçeyi paylaştı
11:48 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı
3600 ek gösterge çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor 3600 ek gösterge çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor         
12:44
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
12:36
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu         
11:53
"Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı "Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı         
11:41
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı         
08:26
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı         
16:52
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 12:56:38. #1.11#
SON DAKİKA: ÇAYKUR'dan Doğu'daki vatandaşlara "kaçak" yerine "yerli" çay tüketin önerisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement