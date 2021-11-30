ÇAYKUR'dan Doğu'daki vatandaşlara "kaçak" yerine "yerli" çay tüketin önerisi - Son Dakika

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki vatandaşlara "kaçak çay" yerine "yerli çay" tüketmelerini tavsiye etti.

Yurt içi ve dışında kuru çay satışlarının artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren ÇAYKUR, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk çay satış mağazasını Diyarbakır'da açtı.

Toplamda 110 çeşit ve 70 markanın bulunduğu mağazada, Mezopotamya, GAP, Diyarbakır ekstra gibi çeşitler ile bölgenin damak tadına uygun çaylar satışa sunuldu.

Diyarbakır'ın ardından Mardin'de de çay satış mağazası açmayı planlayan ÇAYKUR, "81 İlde 81 Satış Mağazası" projesi kapsamında diğer bölge illerinde de mağazalaşmayı yaygınlaştırarak, Doğu ve Güneydoğu'da kaçak çay kullanımının önüne yerli çay ile geçmek istiyor.

"En büyük gayemiz insanların sağlıklı, kimyasal kalıntısı olmayan ve doğal çay tüketimini sağlamak"

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine, çayın sağlık açısından faydalı olduğunu belirterek, çay tüketiminin de sağlıklı yollardan olmasını istediklerini söyledi.

Alim, amaçlarının ürettikleri doğal çayı Türkiye'deki tüm vatandaşlara ulaştırmak ve herkesin tatmasını sağlayabilmek olduğunu dile getirerek, "Diyarbakır'daki mağazamızı açmakla, buradaki insanları diğer ülkelerde üretilen ve üretimindeki zorluklar nedeniyle kimyasallaşmanın yoğun olduğu çay yerine bizim doğal ve hiçbir kimyasal ilaçlamaya maruz kalmadan üretilen çayla tanıştırmak istiyoruz. İnşallah devamında Mardin, Hatay, Adana, Mersin gibi diğer illerimizde de mağaza açmayı hedefliyoruz. En büyük gayemiz insanların sağlıklı, kimyasal kalıntısı olmayan ve doğal çay tüketimini sağlamak." diye konuştu.

Diyarbakır'da açtıkları mağazada bölge halkının damak tadına uygun çay çeşitlerinin satışa sunulduğunu anlatan Alim, sadece Türkiye'de değil yurt dışında da insanların kullanımına bu sağlıklı çayı sunmak istediklerini aktardı.

"Tavsiyem kaçak çaylardan uzak durmamız"

Çay demlerken acele edilmemesi gerektiğine işaret eden Alim, şunları kaydetti:

"Kaçak çayda genellikle boya oluyor ve bu da insan sağlığına zarar veriyor. Aldığımız duyumlara göre Doğu ve Güneydoğu ile diğer yerlerde mide kanserinin çoğunlukta olduğu söyleniyor. Birçok bilim insanı bunu, kaçak çaylardaki pestisit ve kimyasal kalıntılara bağlıyor. İnsanlara şunu söylüyorum; ne içtiğinize bakın, içinde ne olduğunu bilin. Bizim çayımızın demlenmesi gerçekçi bir şekilde yapıldıktan sonra kaçak çayı kimsenin arayacağını zannetmiyorum. Tavsiyem kaçak çaylardan uzak durmamız."

Alim, "Ülkemizde yetiştirilen, doğal ve üzerine kar yağan tek çay olduğu için hiçbir kimyasal mücadeleye gerek kalmıyor. Tarladan geliyor, üretiliyor ve insanların kullanımına sunuluyor. Milli, doğal, sağlıklı, kimyasal kalıntılardan uzak çayımızı içmelerini öneririz." dedi.

"Yerli çay sağlıklıdır, bu çayı kullanmak daha iyidir"

ÇAYKUR satış mağazasından alışveriş yapan vatandaşlardan Cuma Acun, bölgede yoğunluk olarak "kaçak çay" kullanıldığını belirtti.

Evlerin yanı sıra çay ocakları ve kıraathanelerde de bu çayın kullanıldığını dile getiren Acun, "kaçak çay"ın çok ağır bir tadı olduğunu aktardı.

Acun, "Eşim daha önce kaçak çay kullanıyordu. Çay tiryakisiydi. Her gece 3 demlik çay tüketiyordu. Şu an kaçak çaydan vazgeçti, yerli çay içmeye başladı. Yerli çaydan da gayet memnun. Yerli çay sağlıklı. Fiyat olarak da ucuz. Sağlık açısından diğerine göre daha iyi. Diyarbakır'a özel üretilen çayı almıştım çok da memnun kaldık." ifadelerini kullandı.