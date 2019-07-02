Son Dakika Haberleri: ÇAYKUR'dan "Hayde çaya bakalım" kampanyası
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ÇAYKUR'dan "Hayde çaya bakalım" kampanyası

1 saat önce

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ikinci sürgün yaş çay kampanyasını "Hayde çaya bakalım" sloganıyla açtıklarını bildirdi.

ÇAYKUR'dan
ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ikinci sürgün yaş çay kampanyasını "Hayde çaya bakalım" sloganıyla açtıklarını bildirdi.
Alim, yaptığı yazılı açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alımlarının devam ettiğini belirtti.
Birinci sürgünde artan yaş çay kalitesinin ikinci sürgünde de çok daha yukarı taşınacağına inandıklarını aktaran Alim, "İkinci sürgün yaş çay kampanyasını 'Hayde çaya bakalım' sloganı ile açtık. Çay sektörünün tüm paydaşlarının çayın geleceği için harekete geçmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.
Alim, Prof. Dr. Ali Rıza Erten ve Zihni Derin gibi öncülerin girişimleri ile bölgede yetiştirilmeye başlanan çay ürününün kısa bir zamanda bölgede en önemli ekonomik değer haline geldiğini belirterek, "Dedelerimizin ve ninelerimizin bin bir zahmetle meydana getirerek bizlere emanet ettiği çay bahçeleri, aynı zamanda bizden sonraki nesillere bırakacağımız en kıymetli miras. Bu mirastan çocuklarımızın da istifade etmesini istiyorsak topyekün elimizi taşın altına koymamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
Çaya sahip çıkmak zorunda olduklarına işaret eden Alim, şunları kaydetti:
"Birinci sürgün döneminde müstahsillerimizin ve çay alım yeri ekiplerimizin kampanyayı sahiplenmesi neticesinde önemli bir aşama kaydedildi. Üretilen çayın kalitesinde gözle görülür gelişme oldu. Üreticiler bu işin zaten böyle olması gerektiğini ve çayın kalitesini geliştirmeye yönelik bu çalışmaları gönülden destekliyorlar. Çay üreticilerinin vermiş olduğu bu destekten dolayı mutluyuz. Bu destek çayımızın tekrar o eski parlak günlerine döneceğini gösterdi ve herkesi heyecanlandırdı."
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:11 Kaynak: AA
Yusuf Ziya Öztabak, CEO, Çay, Ekonomi
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