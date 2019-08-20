Son Dakika Haberleri: ÇAYKUR'dan iki ayda ikinci zam: Kuru çayın fiyatı yüzde 15 arttı
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ÇAYKUR'dan iki ayda ikinci zam: Kuru çayın fiyatı yüzde 15 arttı

1 saat önce

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çay fiyatına yüzde 15 zam yaptı. ÇAYKUR kuru çaya 25 Haziran tarihinde yüzde 15 zam yaptı. Zama gerekçe olarak işçi ve işletme maliyetlerindeki artışı gösterilmişti.

ÇAYKUR'dan iki ayda ikinci zam: Kuru çayın fiyatı yüzde 15 arttı, System.String[]
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çay fiyatına yüzde 15 zam yaptı.

ÇAYKUR kuru çaya 25 Haziran tarihinde de yüzde 15 zam yapmıştı. Artışa gerekçe olarak işçi ve işletme maliyetlerindeki artışı gösterilmişti.
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Çay İşletmeleri, İşçi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29 
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