ÇAYKUR'dan iki ayda ikinci zam: Kuru çayın fiyatı yüzde 15 arttı
1 saat önce
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çay fiyatına yüzde 15 zam yaptı. ÇAYKUR kuru çaya 25 Haziran tarihinde yüzde 15 zam yaptı. Zama gerekçe olarak işçi ve işletme maliyetlerindeki artışı gösterilmişti.
Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çay fiyatına yüzde 15 zam yaptı.
ÇAYKUR kuru çaya 25 Haziran tarihinde de yüzde 15 zam yapmıştı. Artışa gerekçe olarak işçi ve işletme maliyetlerindeki artışı gösterilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29
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