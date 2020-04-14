ÇAYKUR'dan korona virüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇAYKUR'dan korona virüs önlemleri - Son Dakika

ÇAYKUR'dan korona virüs önlemleri

12 dakika önce

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) yaklaşan yaş çay sezonu öncesi Covid-19 salgını nedeni ile alınan tedbirleri açıkladı.

ÇAYKUR'dan korona virüs önlemleri, System.String[]

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) yaklaşan yaş çay sezonu öncesi Covid-19 salgını nedeni ile alınan tedbirleri açıkladı.


Genel müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, üretim ve tarımsal faaliyetlerin devam edeceği belirtilerek alınan tedbirler maddeler halinde sıralandı. Genel müdürlükten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:


"Ülkemiz; bir yandan tüm dünyayı etkisi altına COVİD-19 virüsü ile mücadele ederken bir yandan da ekonomik çarkın işleyişini sürdürebilmeyi amaçlamaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi üretim ve tarımsal faaliyetlerin devamı ülkemiz ekonomisi için hayati önem taşımaktadır. ÇAYKUR, üretim faaliyetlerine genelge ve yönetmeliklere uygun olarak aşağıda ayrıntıları ile belirtilen önlemleri alarak devam etmektedir. 16 Mart 2020 tarihinden itibaren paketleme fabrikamızda olduğu gibi bütün ünitelerimizde düzenli aralıklarda çalışma ve sosyal ortamlarda dezenfekte çalışmaları yapılmakta, fabrika sahaları köpüklü suyla yıkanmaktadır. İş başı için giriş yapan bütün personelin ateşi kontrol edilmekte olup ziyaretçi girişleri salgının başladığı günden itibaren yasaklanmıştır. İşletmelerimizde çay nakliye şoförlerinin araçları içinde kalmaları konusunda tüm birimlerimiz uyarılmış, şoförlerin araçtan dışarı çıkması yasaklanmıştır. Giriş-çıkışlar mutfak ve asansörler gibi ortak kullanım alanlarında ve üretim sahasında sosyal mesafe kuralı uygulanmaktadır.


-Bütün çalışanlarımıza talepleri doğrultusunda ücretli ya da mazeretli izinleri kullandırılmakta ve esnek çalışma uygulamaları yapılmaktadır. İş yeri mescitlerimiz ilk alınan tedbirler doğrultusunda ibadete kapatılmış, kullanılmaması yönünde personelimiz uyarılmıştır. Çalışanlarımıza toplu iş sözleşmesi gereği yol ücreti ödenmektedir. Buna bağlı olarak çalışanlarımız fabrikalara kendi imkanları ile gelmekte olup, teşekkülümüzün herhangi bir servis aracı tahsis etmesi söz konusu değildir. Çalışanlarımız kendi imkanları ile gelip gitmeleri esnasında kullandıkları araçların düzeni ise genel hükümlere tabi olup ilgili kamu otoriteleri tarafından kontrol edilmektedir." - RİZE

Çay İşletmeleri, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 02:22 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
Koronavirüs tanısı konan yabancı uyruklu hasta intihar etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu Uzmanlardan eve çağrılan berberler için korona uyarısı: İşin doğası gereği insanlar risk altında Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı Hemşire anneye: "Annecim ne zaman bitecek bu tatil? Seni çok özledik" THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek         
14:12
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı         
14:09
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir         
14:03
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı         
13:57
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı         
13:55
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey         
13:29
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım         
13:22
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var         
13:13
Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek         
13:07
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı         
13:06
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi         
13:01
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak         
12:51
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı         
12:47
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi         
12:43
Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı         
12:39
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak         
12:36
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı         
12:32
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı         
12:26
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor         
12:24
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu         
12:21
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı         
12:18
Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi         
12:16
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim         
11:58
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu         
11:54
Binlerce insana mezar olan Çernobil'de yangın tehlikesi! Nükleer santrale ulaşmasına 1 km kaldı Binlerce insana mezar olan Çernobil'de yangın tehlikesi! Nükleer santrale ulaşmasına 1 km kaldı         
11:39
ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu         
11:38
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek         
11:26
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı         
11:24
Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi         
11:23
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 14:34:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇAYKUR'dan korona virüs önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]