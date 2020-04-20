ÇAYKUR'dan Kovid-19 salgını nedeniyle yaş çay kampanyasında 44 maddelik önlem - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR'dan Kovid-19 salgını nedeniyle yaş çay kampanyasında 44 maddelik önlem - Son Dakika Ekonomi

ÇAYKUR'dan Kovid-19 salgını nedeniyle yaş çay kampanyasında 44 maddelik önlem

6 saat önce

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yaş çay sezonunda 44 maddelik eylem planı oluşturduklarını bildirdi.

ÇAYKUR'dan Kovid-19 salgını nedeniyle yaş çay kampanyasında 44 maddelik önlem, System.String[]

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yaş çay sezonunda 44 maddelik eylem planı oluşturduklarını bildirdi.

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, sezon öncesi fabrikaların son durumunu ve kampanya başlangıcında uygulanacak tedbirleri görüşmek üzere genel müdür yardımcıları ve 47 yaş çay fabrikası müdürünün katılımı ile telekonferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Fabrikaların fiziki hazırlıklarını en geç 27 Nisan'a kadar bitireceğini vurgulayan Alim, "2020 yaş çay kampanyamız maalesef tüm dünyayı tehdit eden virüs salgını gölgesinde başlayacak. Bizim için her şeyden önemlisi insan sağlığı. Faaliyet alanımız içerisinde tüm zincirdeki insanlarımızın sağlığını korumak için azami özeni tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte göstermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda fabrikalarımızı teknik ve işleyiş olarak kampanyaya hazırlama gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bahçeden alım yerine, alım yerinden fabrikaya, her türlü planı hazırladıklarına dikkati çeken Alim, şunları kaydetti:

"Üreticimizin çaylarını alım yerine getirmesinden, eksperlerimizin çay alma şartlarına, nakliyeciden fabrikalarımızda çalışan personelimize kadar dikkat edilmesi gereken 44 maddelik bir Kovid-19 acil eylem planı oluşturup uygulamaya aldık. Üreticimiz kendisine verilen randevu saatlerine riayet ederek, alım yerine maskeli bir şekilde gelip sosyal mesafeyi koruyarak çayını satabilecektir. Ayrıca bu süreçle ilgili eksperlerimizi kampanya öncesi işe alınarak Kovid-19 tedbirleriyle ilgili kendilerine eğitim verilecek. Yükleme ekipleri, nakliyeciler yine sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu kuralına uyacak. Nakliyecilerin ve üçüncü şahısların fabrikaya giriş çıkışları kontrollü olarak yapılacak ve kesinlikle hiçbir sosyal alanı kullanmalarına izin verilmeyecektir. Fabrika personelimizin işe giriş çıkışlarında ateşleri ölçülecek, kıyafetlerini değiştikten sonra ellerini yıkamadan ve maskelerini takmadan işe başlamayacak. İş yerlerinde sosyal mesafeyi kesinlikle ihlal etmemelerine dikkat edilecek. İnsan ve toplum sağlığını ilgilendiren konularda personelimiz düzenli aralıklarla bilgilendirilecektir."

Alim, "En büyük temennimiz salgın hastalık tehdidinin bir an önce ortadan kalkması ve insanların normal hayatlarına dönmeleridir. Bu süreci en az zararla ve sıkıntısız atlatabilmek için başta devletimizin yayımladığı genelgeler kapsamında ve ayrıca kurum özelinde getirdiğimiz tedbirleri çalışanlarımız ve üreticilerimizle birlikte uygulayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf Ziya Öztabak, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 03:40 Kaynak: AA

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