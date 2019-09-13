Son Dakika Haberleri: ÇAYKUR'dan muz hasadı
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ÇAYKUR'dan muz hasadı

1 saat önce

ÇAYKUR'un çay, kivi ve stevia hasadından sonra muz hasadına da başladığı bildirildi.

ÇAYKUR'dan muz hasadı, System.String[]

ÇAYKUR'un çay, kivi ve stevia hasadından sonra muz hasadına da başladığı bildirildi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bahçesinde geçen yıl deneme amacıyla muz dikildiği belirtildi.

Açıklamada, ilk hasadın ise Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim tarafından yapıldığı kaydedildi.

Bahçe, CEO, Çay, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:46 Kaynak: AA
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