ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim: "Hep üreticimizin yanında olduk"

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, bu yıl ilk iki sürgün döneminde önceki yılların çok üzerinde yaş çay alımı gerçekleştirerek, üreticilerin mağdur olmamaları için büyük çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, kampanyanın ilk gününden bugüne kadar titizlikle sürdürdükleri yaş çay alımlarında üreticilerin mağdur olmaması adına yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Çay alımında günlük kapasitenin üzerine çıkıldığının altını çizen Alim, "Bu yılın ilk sürgün döneminde 314 bin 500 ton yaş çay alımı gerçekleştirdik. Aynı hassasiyet ve kararlılıkla ikinci sürgüne başladık. Bu süreçte yaşadığımız sel afetleri oldu. Buna rağmen hiçbir aksamaya mahal vermeden yoğun bir alım kampanyası yürüttük." değerlendirmesinde bulundu.

Alim, hep üreticinin yanında olduklarını vurgulayarak, "1 kilogram daha fazla yaş çay alabilmek adına fabrikalarımız tam kapasite çalıştı. Dur durak demeden yaş çay alımlarımızı sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ikinci sürgün döneminde 272 bin 491 ton yaş çay aldıklarını, bu yılın aynı dönemde ise 295 bin 87 ton yaş çay alımına ulaştıklarına dikkati çeken Alim, şunları kaydetti:

"Bölgemizin gözbebeği olan ÇAYKUR'umuz her daim üreticilerin yanında yer alarak, yaş çay alımlarına devam edecektir. Ne yaptıysak ve yapıyorsak, çay ve üretici içindir. Önceki yılların çok çok üzerinde gerçekleştirdiğimiz alımlar, üreticimizin yanında olduğumuzu, devlet olarak mağdur olmamaları için büyük çaba sarf ettiğimizin göstergesidir."

Ekip olarak üreticiler için fedakarca çalışmayı sürdüreceklerini belirten Alim, kendilerine her zaman destek olan çay üreticilerine teşekkür etti.