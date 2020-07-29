ÇAYKUR, Kurban Bayramı'nın birinci günü yaş çay alımı yapmayacak - Son Dakika

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Kurban Bayramı'nın birinci günü yaş çay alımı yapmayacağını duyurdu.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, daha önce arife günü ve bayramın tamamında çay alımlarının yapılacağını açıkladıkları belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ancak üreticilerimizden gelen taleplerin değerlendirilerek yeniden açıklama yapılacağını geçtiğimiz günlerde belirtmiştik. Yapılan değerlendirmeler neticesinde bayramın birinci günü üreticilerimizden çay alımları yapılmayacaktır."