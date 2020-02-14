ÇAYKUR, Mezopotomya çayını tüketicilerin beğenisine sundu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR, Mezopotomya çayını tüketicilerin beğenisine sundu - Son Dakika Ekonomi

ÇAYKUR, Mezopotomya çayını tüketicilerin beğenisine sundu

6 saat önce

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ürettikleri Mezopotamya çayını 20 ilde satışa çıkardıklarını söyledi.

ÇAYKUR, Mezopotomya çayını tüketicilerin beğenisine sundu, System.String[]

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ürettikleri Mezopotamya çayını 20 ilde satışa çıkardıklarını söyledi.

Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüttükleri Ar-Ge çalışmaları sonucunda tüketici alışkanlıklarına uygun olarak Mezopotamya çayını ürettiklerini belirtti.

Bu çayı ilk etapta 20 kente gönderdiklerini dile getiren Alim, talebe göre ürünü ülke genelinde tüketicilerin beğenisine sunacaklarını ifade etti.

Alim, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Tunceli, Mersin, Mardin, Bingöl, Hatay, Malatya, Batman, Van, Elazığ, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak, Siirt, Ağrı, Adıyaman ve Adana'da satışta olan çayın, bölge insanının görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda özel tasarım ve özel görünümlü paketlere konulduğunu kaydetti.

Mezopotamya çayı ile ÇAYKUR ürünlerine ilgiyi artıracaklarını belirten Alim, bu çayın tiryakileri memnun edeceğine inandıklarını söyledi.

Yusuf Ziya Öztabak, Mezopotamya, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:18 Kaynak: AA
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