ÇAYKUR özel sektöre 16 bin ton kuru çay sattı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR özel sektöre 16 bin ton kuru çay sattı - Son Dakika Ekonomi

ÇAYKUR özel sektöre 16 bin ton kuru çay sattı

6 saat önce

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, özel sektör çay firmalarına paketsiz kuru çay satışlarına başladıklarını söyledi.

ÇAYKUR özel sektöre 16 bin ton kuru çay sattı, System.String[]

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, özel sektör çay firmalarına paketsiz kuru çay satışlarına başladıklarını söyledi.

Alim, AA muhabirine, kuru çay satışlarının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında özel sektör firmaları ile uzun zamandır görüşme halinde olduklarını belirtti.

Son 2 yılda yaş çayda ÇAYKUR'un tarihin en yüksek alımlarını gerçekleştirdiğini hatırlatan Alim, "Yaş çay alımının artması ile kuru çay üretimimizde de artış yaşandı. Dolayısıyla kuru çay üretiminde yaşanan artışın ardından satış noktasında gerek yurt içinde gerek yurt dışında pazar arayışlarımız sürüyordu. Yapılan çalışmalar neticesinde özel sektör firmalarına çay satışı yapılmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri sağladık." dedi.

Gelen talepleri değerlendirdiklerini söyleyen Alim, "Yapılan görüşmeler neticesinde gerekli anlaşmaları sağladık. İlk etapta dün itibarıyla özel sektör firmalarına 16 bin ton tasnifli kuru çay satışı yapıldı. Bu ÇAYKUR çayının piyasasının genişlemesi ile birlikte önemli bir gelir sağlayacaktır." diye konuştu.

Alim, özel sektöre kuru çay satışının ÇAYKUR tarihinde ilk kez gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Yusuf Ziya Öztabak, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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