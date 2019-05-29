Son Dakika Haberleri: ÇAYKUR, Ramazan Bayramı'nda da yaş çay alacak
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ÇAYKUR, Ramazan Bayramı'nda da yaş çay alacak

30 dakika önce

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, üreticilerin Ramazan Bayramı'nda mağduriyet yaşamamaları için arife ve bayram boyunca yaş çay alımlarını sürdüreceklerini bildirdi.

ÇAYKUR, Ramazan Bayramı'nda da yaş çay alacak, System.String[]
ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, üreticilerin Ramazan Bayramı'nda mağduriyet yaşamamaları için arife ve bayram boyunca yaş çay alımlarını sürdüreceklerini bildirdi.
Alim, yaptığı yazılı açıklamada, yaş çay kampanyasının 10 Mayıs'ta başladığını belirterek, kampanyanın hızlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.
Üreticilerden işletmelerin işleyebileceği kadar evsafına uygun yaş çayın günlük planlamalarla alındığını ifade eden Alim, şunları kaydetti:
"Fabrikaların tamamında tam kapasite üretim yapılmaktadır. ÇAYKUR olarak hiçbir müstahsilimizin mağdur olmasını istemiyoruz. Elimizde olan imkanlarla herkes için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda üreticilerimizin Ramazan Bayramı'nda mağduriyet yaşamamaları için arife ile bayram boyunca yaş çay alımlarımızı sürdüreceğiz. Üreticilerimiz endişelenmesin belirlenen kota miktarınca çaylarını alacağız."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:45 Kaynak: AA
CEO, Ramazan Bayramı, Ekonomi
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