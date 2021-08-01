ÇAYKUR, rekor yılını yaşıyor

ÇAYKUR, yaş çay alımı, kuru çay satışı ve günlük yaş çay işleme kapasitelerinde 11 bin ton ile tarihinde tüm zamanların rekor seviyelerine ulaştı.

8 Temmuz itibariyle başlayan ikinci sürgün yaş çay alımları hız kesmeden devam ediyor. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) hazırlıklı girdiği ikinci sürgünde sel afetleri nedeniyle fabrikalarının etkilenmesine rağmen üretimi aksamadan sürdürürken geçen yıl ilk sürgünde 246 bin ton yaş çay alımı yapan ÇAYKUR, bu yıl aynı dönemde 314 bin 500 ton ile tüm yılların rekor yaş çay alımını gerçekleştirdi. ÇAYKUR bir diğer rekoru ise günlük alım kapasitesi ile kırmış oldu. Günlük kapasitesi 9 bin 50 ton dolayında olan ÇAYKUR buna rağmen 11 bin ton seviyelerine ulaşarak yine tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. ÇAYKUR'un son rekoru ise kuru çay satışlarında yaşandı. ÇAYKUR, kuru çay satışlarında 90 bin ton seviyelerine ulaştı.

"Ne yaptıysak çay ve üreticimiz için"

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Çay, bölgemiz için olmazsa olmazdır. ÇAYKUR, olmadığında çayın bu değerinin olmayacağını biliyoruz. Ne yaptıysak ve yapıyorsak, çay ve üretici içindir. Çay, bizim için damarlarımızdaki kan gibidir. Tüm ekibimle birlikte üreticilerimiz için fedakarca çalışmaya devam ediyoruz. Üreticilerimizden 1 kilogram daha fazla çay alabilmek, alım yeri ve fabrikalarımızın tam kapasite çalışmalarını sağlamak için yoğun mesai harcıyoruz. Sabah erken saatlerden gece yarılarına kadar dur durak demeden Artvin'in Kemalpaşa ilçesinden Giresun'un Tirebolu ilçesine kadar olan tüm çay alım yeri ve fabrikalarda çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Bizi her daim destek veren değerli çay üreticilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - RİZE