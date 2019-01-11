Son Dakika Haberleri: Çaykur Rize 2 İsimle Sezon Sonuna Kadar Anlaştı

Çaykur Rize 2 İsimle Sezon Sonuna Kadar Anlaştı

16 dakika önce

Çaykur Rizespor, Dynamo Kiev'de forma giyen Mykola Moroziuk ve FC Nantes takımında forma giyen Nguimbe Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Çaykur Rize 2 İsimle Sezon Sonuna Kadar Anlaştı, System.String[]
Çaykur Rizespor, Dynamo Kiev'de forma giyen Mykola Moroziuk ve FC Nantes takımında forma giyen Nguimbe Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar anlaştı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukrayna Premier Lig takımlarından Dinamo Kiev'de forma giyen savunma oyuncusu Mykola Moroziuk ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada Ukraynalı oyuncuya hoş geldin mesajı yayınlanarak, 30 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtildi. Karadeniz ekibi Fransa Ligue 1 takımlarından FC Nantes takımında forma giyen Nguimbe Prejuce Nakoulma'yı da sezon sonuna kadar renklerine bağladığını duyurdu. Mavi-yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Fransa Ligue 1 takımlarından FC Nantes'ta forma giyen Burkina Fasolu, forvet Nguimbe Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Nguimbe Prejuce Nakoulma'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

(Kubilay Ateş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

Nantes, Prejuce Nakoulma, Kiev, Çaykur Rizespor, Spor
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