Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizepor'da yeni transferler tanıtıldı
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Çaykur Rizepor'da yeni transferler tanıtıldı

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı futbolcuları tanıttı.

Çaykur Rizepor'da yeni transferler tanıtıldı, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı futbolcuları tanıttı.
Yeşil-mavili ekip, İyidere Belediyesi'nin önünde yeni transferler Barış Alıcı, Fernando Boldrin, Tarık Çetin ve Erdinç Karakaş için tanıtım toplantısı düzenledi.
Kulüp başkanı Kartal, burada yaptığı konuşmada, sosyal alan eksikliği nedeniyle bazı oyuncuların Rize'yi tercih etmediğini belirterek, "Sıkıntı var ama aslında olmaması lazım. Buraya gelen oyuncular Çaykur Rizespor forması altında işine odaklanmalıdır. Rize başarıyı yakalama adına çok önemli bir şehir. Buradan çok kolay Avrupa'ya
transfer olabilirler." diye konuştu.
Teknik direktör İsmail Kartal ise transferin bir süreç olduğunu kaydederek, "Çok çalışıyoruz ve başarılı olmak istiyoruz. Çok çalışıp taraftarın da pozitif enerjiyle başarılı olmak istiyoruz. Ben şampiyonluk sözü vermiyorum ama sahada 90 dakika boyuncu savaşan ve mücadele eden bir takımın sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.
Toplantının ardından futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Çaykur Rizespor, Kartal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:14 Kaynak: AA
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