Çaykur Rizesor'da İsmail Kartal istifa çağrılarına yanıt verdi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, istifa çağrılarına yanıt verdi. Tecrübeli teknik adam, "Sürekli birileri 'Kim oynuyor? Hoca ne zaman gidiyor? Yönetim ne zaman istifa edecek?' diye konuşuyor. Ama burada asil olan Rizespor ise sesimizi hep birlikte yükseltmeli ve el ele tutuşmalıyız" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazartesi günü evinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Yeşil-mavililerde antrenman öncesi basın mensuplarının sorunların yanıtlayan teknik direktör İsmail Kartal, Gaziantep maçı sonrası sosyal medya üzerinden taraftarın istifa çağrılarına tepki gösterdi. Kimsenin aleyhlerinde verilen hatalı kararları konuşmadığını belirten Kartal, "Sadece 2-3 tane maçta kötü oynadık. Verilen kararlar ile bu takımın ne kadar puan kaybettiğini insanlar unutmasın. Eğer objektif, dürüst, namuslu konuşacaksak bunları konuşalım. Ardından İsmail Kartal hakkında konuşalım. İnsan bir yerde ilelebet kalacak değil. Sürekli birileri 'Kim oynuyor? Hoca ne zaman gidiyor?' Konu buralarda dolaşıyor. 'Yönetim ne zaman istifa edecek?' Burada asil olan Rizespor ise sesimizi hep birlikte yükseltmeli ve buralarda el ele tutuşmalıyız. Gaziantep maçında geçen hafta aleyhimize verilen ikinci penaltı kararı doğru değil. Top kalçasından sekerek yerde eline geliyor. Bize çok daha netleri verilip iptal ediliyor. Aleyhimize tereddütsüz veriliyor ama kimse bunları konuşmuyor. Beşiktaş maçında neler oldu? Biz mağlup olduk. Kimse bunları konuşmuyor. Ben konuşuyorum. Biliyorum ne olduğunu. Burada birlik olacaksak birazcık da Rizespor'un sesini yükseltmemiz, haklarını saha içinde arayarak birlikte savunmamız gerekir. Her şeyi tek bir insana, antrenöre yüklememek gerekir. Bu işin en zayıf noktasıyız. Hep söylüyorsunuz ya da sosyal medya söylüyor. 'İsmail Hoca gitsin.' Sosyal medyalar kulüpleri yönetmez. Burada birlik olmak gerek. Birlik olunmadığı, birlikte mücadele verilmediği müddetçe bu hafta verilen penaltı gibi çok aleyhine penaltı verilecek" dedi.

"EVİMİZDE PUAN YADA PUANLAR ALIP RAKİPLERİMİZLE ARAMIZI AÇMAK İSTİYORUZ"

Pazartesi günü evinde oynayacakları Medipol Başakşehir maçına yönelik de konuşan Kartal, evlerinde puanlar ya da puan alıp rakipleri ile arayı açmak istediklerini kaydederek, "Kendi evimizde oynamanın avantajı ile puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz. Başakşehir şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri. Bu ligin en iyi kadrosuna sahip. Geçen haftayı unutarak bıraktığımız yerden, iyi mücadele ederek, savaşarak, Başakşehir maçından iyi sonuçla ayrılıp aşağıdaki takımlarla puan farkını açıp yukarı doğru tırmanmak istiyoruz. Bu takım yeniden çıkışa geçecek" ifadelerini kullandı.

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