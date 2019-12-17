Çaykur Rizespor: 1-1

29'uncu dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında, Ahmethan'ın pasıyla buluşan Oğuz'un ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Tarık iki hamlede kontrol etti.

Çaykur Rizespor, TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İlk maçta kendi sahasında rakibini 3-2 yenen Rize ekibi, kupada bir üst tura yükseldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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