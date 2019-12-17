Çaykur Rizespor: 1-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor: 1-1 - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor: 1-1

6 saat önce

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Mustafa Sönmez (xx)YILPORT SAMSUNSPOR: Furkan (x) - Caner (xxx), Nuri (xx), Ramazan (xx), Erkam (xx), Onur (x) (Dk. 62 Atabey xx), Ferhat (x) (Dk. 77 Gökhan Alsan xx), Enes İslam (x), Oğuz (x), İlyas Kubilay x, (Dk.

Çaykur Rizespor: 1-1, System.String[]
STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Mustafa Sönmez (xx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Furkan (x) - Caner (xxx), Nuri (xx), Ramazan (xx), Erkam (xx), Onur (x) (Dk. 62 Atabey xx), Ferhat (x) (Dk. 77 Gökhan Alsan xx), Enes İslam (x), Oğuz (x), İlyas Kubilay x, (Dk. 62 Guido xx), Ahmethan (xx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık (xx) - Attamah (xx), Atakan (x), Scepovic (x), Emir Han (xx), Barış (x) (Dk. 77 Eren xx), Dimitrios (xx), Burak (x), Oğuz Kaan (x) (Dk. 84 Montassar Talbi), Orhan (xx), Muhammet (x) (Dk. 68 Samudio xx)

GOLLER: Dk. 85 Ahmethan (Yılport Samsunspor) - Dk. 56 Scepovic (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KART:  Dk. 53 Enes İslam İlkin (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Ahmethan, Caner, Oğuz, Furkan, Nuri (Yılport Samsunspor) - Muhammet, Dimitris, Burak (Çaykur Rizespor)

Çaykur Rizespor, TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İlk maçta kendi sahasında rakibini 3-2 yenen Rize ekibi, kupada bir üst tura yükseldi.

13'üncü dakikada Onur Eriş'in ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı ortaya iyi yükselen Enes'in kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

29'uncu dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında, Ahmethan'ın pasıyla buluşan Oğuz'un ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Tarık iki hamlede kontrol etti.

33'üncü dakikada İlyas Kubilay'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Nuri'nin kafa vuruşu top az farkla üstten auta çıktı.

47'nci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Oğuz'un ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu Tarık son anda kurtardı.

56'ncı dakikada Atakan'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Scepovic'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

62'nci dakikada Ramazan Çevik'in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Nuri Terliksiz'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

68'inci dakikada Caner'in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Atabey'in kafa vuruşunda topu kaleci Tarık kornere çıkardı.

85'inci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Atabey'in vuruşunda kaleciden dönen topu Ahmethan Köse tamamladı: 1-1.

90'ıncı dakikada Caner'in yaptığı ortada topa gelişine vuran Ahmethan Köse'nin vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

90+2'nci dakikada Atabey'in pasıyla buluşan Gökhan Alsan'ın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.


Samsunspor, Rizespor, Çaykur, Atabey, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:34 Kaynak: DHA
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