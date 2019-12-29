Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

85. dakikada Melnjak'ın defansın arkasına gönderdiği uzun pasla sol kanatta topla buluşan Umar hızla ilerleyerek ceza alanında sol çaprazdan vuruşunu yaptı fakat iyi kapatan Altay gole izin vermedi.

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe 'yi ağırladı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti

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