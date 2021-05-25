Çaykur Rizespor 13 transfer hedefliyor - Son Dakika

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor'un, 13 takviye ile kadrosunu güçlendirmeyi planladığı öğrenildi.

Süper Lig'de sezonu 48 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, kadrosunu güçlendirme noktasında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sözleşmeleri sona eren futbolcularla ilgili henüz karar aşamasında bulunan yeşil-mavililerin, dış transferde forvet, sağ ve sol kanat, orta saha ile stoper olmak üzere toplamda 13 oyuncuyu kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi.