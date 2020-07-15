Çaykur Rizespor, 2020-2021 sezonunda teknik direktörlük görevi için Stjepan Tomas ile... - Son Dakika

Çaykur Rizespor, 2020-2021 sezonunda teknik direktörlük görevi için Stjepan Tomas ile...

Çaykur Rizespor, 2020-2021 sezonunda teknik direktörlük görevi için Stjepan Tomas ile anlaştıklarını açıkladı.

Çaykur Rizespor, 2020-2021 sezonunda teknik direktörlük görevi için Stjepan Tomas ile anlaştıklarını açıkladı. - İSTANBUL

Çaykur Rizespor, Stjepan Tomas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, 2020-2021 sezonunda teknik direktörlük görevi için Stjepan Tomas ile... - Son Dakika Spor
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Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
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