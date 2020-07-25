Çaykur Rizespor: 3 - 1

STAT: Ülker

HAKEMLER: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Ekrem Kan

Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Böylece Fenerbahçe sezonu 53 puanla 7'nci sırada bitirirken, Çaykur Rizespor 35 puanla 15'inci sırada yer aldı.6'ncı dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Ferdi'nin vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağa hakim oldu.21'inci dakikada Skoda ceza alanında topu Boldrin'e aktardı. Boldrin'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.28'inci dakikada Melnjak'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği top savunmadan sekerek Skoda'nın önünde kaldı. Skoda'nın bekletmeden vuruşunda topa Harun hakim oldu.32'nci dakikada Boldrin'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği gönderdiği ortasına iyi yükselen Skoda'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top direğe çarpıp kaleci Harun'da kaldı.37'nci dakikada Çaykur Rizespor savunmasından topu alarak rakibinden sıyrılan Emre Belözoğlu, ceza sahası içinde Abdullah tarafından yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.39'uncu dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.42'nci dakikada Skoda'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Boldrin'in vuruşunda kaleci Harun ayaklarıyla meşin yuvarlağı çıkardı.53'üncü dakikada Boldrin'in ara pasında rakiplerini geçerek kaleci Harun ile karşı karşıya kalan Skoda'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.60'ıncı dakikada Hasan Ali'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.86'ncı dakikada Zajc'ın sol kanattan ceza alanına ortasında topa iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.90+8'inci dakikada hızlı gelişen atakta Ferdi'nin pası ile kaleci ile karşı karşıya gelen Ozan'ın vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma 3-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile son buldu.